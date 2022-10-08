Боец из Златоуста записал инструкцию с разбором аптечки для мобилизованных. Видео

09 октября 2022 в 20:22 Размер текста - 17 +

Златоустовец рассказал, что обязательно должно быть в аптечке Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Боец из Златоуста (Челябинская область), находящийся в зоне спецоперации, записал видеоинструкцию с разбором аптечки. Он подробно рассказал, что должно быть при себе у мобилизованных. Видеозапись размещена в паблике «ЧП/ДТП Златоуст» с соцсети «ВКонтакте». «Ребята, с этим шутить не нужно. У каждого аптечка будет своя и именно с нее будет оказана вам помощь. Не жалейте денег, соберите нормальную аптечку», — обратился мужчина к землякам. Он рассказал, что аптечка стоит около 750 рублей. Собирал ее мужчина самостоятельно. Боец советует обязательно брать с собой те лекарства, которые мобилизованный принимает постоянно. С собой нужно будет носить несколько таблеток, остальное можно убирать в рюкзак. Также он советует брать витамины, активированный уголь, обезболивающие, антибиотики, противодиарейные средства. В аптечке должен быть налобный фонарик, чтобы оказывать помощь в темное время суток, гемостатики, укрывное одеяло, ножницы, не менее трех жгутов, дыхательная трубка, система с физраствором, регидрон, стрептоцид, как можно больше различных видов бинтов, индивидуальный перевязочный пакет (ИПП). Боец советует иметь ампулы с «Кордиамином», «Кеторолом» и «Диклофенаком», которые смешивают в одном шприце и используют как обезболивающие при сильных болях. 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации населения. Будет призвано порядка 300 тысяч военнообязанных. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Боец из Златоуста (Челябинская область), находящийся в зоне спецоперации, записал видеоинструкцию с разбором аптечки. Он подробно рассказал, что должно быть при себе у мобилизованных. Видеозапись размещена в паблике «ЧП/ДТП Златоуст» с соцсети «ВКонтакте». «Ребята, с этим шутить не нужно. У каждого аптечка будет своя и именно с нее будет оказана вам помощь. Не жалейте денег, соберите нормальную аптечку», — обратился мужчина к землякам. Он рассказал, что аптечка стоит около 750 рублей. Собирал ее мужчина самостоятельно. Боец советует обязательно брать с собой те лекарства, которые мобилизованный принимает постоянно. С собой нужно будет носить несколько таблеток, остальное можно убирать в рюкзак. Также он советует брать витамины, активированный уголь, обезболивающие, антибиотики, противодиарейные средства. В аптечке должен быть налобный фонарик, чтобы оказывать помощь в темное время суток, гемостатики, укрывное одеяло, ножницы, не менее трех жгутов, дыхательная трубка, система с физраствором, регидрон, стрептоцид, как можно больше различных видов бинтов, индивидуальный перевязочный пакет (ИПП). Боец советует иметь ампулы с «Кордиамином», «Кеторолом» и «Диклофенаком», которые смешивают в одном шприце и используют как обезболивающие при сильных болях. 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации населения. Будет призвано порядка 300 тысяч военнообязанных.