В Кремле анонсировали ключевые темы разговора Эрдогана с Путиным

Песков: Путин обсудит с Эрдоганом ситуацию на Украине и взаимодействие стран
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Клипарт kremlin.ru. Екатеринбург, путин владимир, реджеп эрдоган
Песков сообщил о скорой встрече Путина и Эрдогана по вопросам ситуации на Украине Фото:

Президент России Владимир Путин встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 13 октября по вопросам ситуации на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Встреча готовится не завтра, а послезавтра. Тема, конечно же, и Украина, и двусторонние отношения, которые тоже весьма многогранны, и обмен мнениями по текущим делам», — заявил Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.

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Президент России Владимир Путин встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 13 октября по вопросам ситуации на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Встреча готовится не завтра, а послезавтра. Тема, конечно же, и Украина, и двусторонние отношения, которые тоже весьма многогранны, и обмен мнениями по текущим делам», — заявил Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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