В Кремле анонсировали ключевые темы разговора Эрдогана с Путиным

Песков сообщил о скорой встрече Путина и Эрдогана по вопросам ситуации на Украине
Президент России Владимир Путин встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 13 октября по вопросам ситуации на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Встреча готовится не завтра, а послезавтра. Тема, конечно же, и Украина, и двусторонние отношения, которые тоже весьма многогранны, и обмен мнениями по текущим делам», — заявил Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
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