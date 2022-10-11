В Кургане передумали полностью закрывать оживленный перекресток

В Кургане не будут полностью закрывать движение транспорта на проспекте Маршала Голикова во 2 микрорайоне. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании «Водный Союз». Изначально движение на участке дороги от дома №8а до улицы Мостостроителей планировали закрыть полностью.
«Во время работ на коллекторе по проспекту Маршала Голикова движение автотранспорта будет организовано по одной полосе в каждую сторону. Решение было принято 12 октября во время встречи с руководителями области и города», — уточнили в ресурсоснабжающей организации. В компании подчеркнули, что это потребует дополнительных усилий при проведении ремонта. Но бригады к этому готовы.
На месте установят временную перекачивающую станцию. Она обеспечит прохождение стоков на время ремонта вышедшего из строя участка провалившего коллектора. Отключать воду в близлежащих домах не будут, заверили в «Водном Союзе».
Ранее URA.RU писало, что в Заозерном из-за аварии на коллекторе планировали закрыть участок дороги на месяц — до 12 ноября. При этом сама улица Мостостроителей оставалась бы проезжей.
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