В Кургане на месяц закроют оживленный проспект

11 октября 2022 в 15:51 Размер текста - 17 +

Из-за аварии на коллекторе в Кургане перекроют проспект Маршала Голикова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Заозерном районе Кургана с 12 октября на месяц перекроют проспект Маршала Голикова из-за аварии на коллекторе. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе АО «Водный Союз». «12 октября на месяц будет закрыт для движения участок пр. Маршала Голикова от дома 8а во 2 микрорайоне до ул. Мостостроителей, при этом сама ул. Мостостроителей останется проезжей. Срок завершения работ — 12 ноября», — указано в посте. По данным «Водного Союза», в районе ТЦ «Ежевика» в Заозерном бригады будут устранять аварию на самотечном коллекторе. Из-за того, что трубопровод пересекает под землей все полосы движения, для его ремонта придется закрыть сам проспект. Компания просит водителей заранее продумывать альтернативные маршруты для объезда ремонта.

В Заозерном районе Кургана с 12 октября на месяц перекроют проспект Маршала Голикова из-за аварии на коллекторе. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе АО «Водный Союз». «12 октября на месяц будет закрыт для движения участок пр. Маршала Голикова от дома 8а во 2 микрорайоне до ул. Мостостроителей, при этом сама ул. Мостостроителей останется проезжей. Срок завершения работ — 12 ноября», — указано в посте. По данным «Водного Союза», в районе ТЦ «Ежевика» в Заозерном бригады будут устранять аварию на самотечном коллекторе. Из-за того, что трубопровод пересекает под землей все полосы движения, для его ремонта придется закрыть сам проспект. Компания просит водителей заранее продумывать альтернативные маршруты для объезда ремонта.