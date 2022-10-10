10 октября 2022

В Кургане на месяц закроют оживленный проспект

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Осень. Курган, улица коли мяготина, ремонт дороги, ремонтные работы
Из-за аварии на коллекторе в Кургане перекроют проспект Маршала Голикова Фото:

В Заозерном районе Кургана с 12 октября на месяц перекроют проспект Маршала Голикова из-за аварии на коллекторе. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе АО «Водный Союз».

«12 октября на месяц будет закрыт для движения участок пр. Маршала Голикова от дома 8а во 2 микрорайоне до ул. Мостостроителей, при этом сама ул. Мостостроителей останется проезжей. Срок завершения работ — 12 ноября», — указано в посте. По данным «Водного Союза», в районе ТЦ «Ежевика» в Заозерном бригады будут устранять аварию на самотечном коллекторе.

Из-за того, что трубопровод пересекает под землей все полосы движения, для его ремонта придется закрыть сам проспект. Компания просит водителей заранее продумывать альтернативные маршруты для объезда ремонта.

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В Заозерном районе Кургана с 12 октября на месяц перекроют проспект Маршала Голикова из-за аварии на коллекторе. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе АО «Водный Союз». «12 октября на месяц будет закрыт для движения участок пр. Маршала Голикова от дома 8а во 2 микрорайоне до ул. Мостостроителей, при этом сама ул. Мостостроителей останется проезжей. Срок завершения работ — 12 ноября», — указано в посте. По данным «Водного Союза», в районе ТЦ «Ежевика» в Заозерном бригады будут устранять аварию на самотечном коллекторе. Из-за того, что трубопровод пересекает под землей все полосы движения, для его ремонта придется закрыть сам проспект. Компания просит водителей заранее продумывать альтернативные маршруты для объезда ремонта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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