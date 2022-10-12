Песков: разговоры о ядерной угрозе из России — пагубная практика

Западные главы государств ежедневно упражняются в ядерной риторике, отметил Песков
Ежедневные разговоры руководителей западных государств о «ядерной угрозе из России» — это пагубная и провокационная практика. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«Мы постоянно выражаем сожаления в связи с тем, что западные главы государств ежедневно упражняются в ядерной риторике. Мы считаем это пагубной и провокационной практикой. Россия в этом принимать участия не хочет и не принимает», — заявил Песков.
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