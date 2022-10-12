Песков: разговоры о ядерной угрозе из России — пагубная практика

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Большая пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий
Западные главы государств ежедневно упражняются в ядерной риторике, отметил Песков Фото:

Ежедневные разговоры руководителей западных государств о «ядерной угрозе из России» — это пагубная и провокационная практика. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Мы постоянно выражаем сожаления в связи с тем, что западные главы государств ежедневно упражняются в ядерной риторике. Мы считаем это пагубной и провокационной практикой. Россия в этом принимать участия не хочет и не принимает», — заявил Песков.

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Ежедневные разговоры руководителей западных государств о «ядерной угрозе из России» — это пагубная и провокационная практика. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Мы постоянно выражаем сожаления в связи с тем, что западные главы государств ежедневно упражняются в ядерной риторике. Мы считаем это пагубной и провокационной практикой. Россия в этом принимать участия не хочет и не принимает», — заявил Песков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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