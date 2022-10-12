Глава «Газпрома» пригрозил Европе замерзанием целых городов

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ПМЭФ-2022. Петербуржский международный экономический форум, первый день, Новак, Миллер. Санкт-Петербург, миллер алексей
Европе будет тяжело во время пика холодов, считает Алексей Миллер Фото:
новость из сюжета
Газовый кризис в Европе

Этой зимой в Европе могут замерзнуть целые города. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер в ходе выступления на Российской Энергетической неделе.

«Во время зимнего пика холодов в Европе могут замерзнуть целые города», — сказал Миллер. Трансляция его выступления шла на телеканале «Россия 24».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ не виновата в том, что страны Европы вынуждены запасаться дровами на ближайшую зиму, пишет RT. Глава государства сообщил, что Россия готова поставлять в Европу газ этой зимой.

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Этой зимой в Европе могут замерзнуть целые города. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер в ходе выступления на Российской Энергетической неделе. «Во время зимнего пика холодов в Европе могут замерзнуть целые города», — сказал Миллер. Трансляция его выступления шла на телеканале «Россия 24». Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ не виновата в том, что страны Европы вынуждены запасаться дровами на ближайшую зиму, пишет RT. Глава государства сообщил, что Россия готова поставлять в Европу газ этой зимой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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