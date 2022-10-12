Глава «Газпрома» пригрозил Европе замерзанием целых городов 12 октября 2022 в 16:45 Размер текста - 17 + Европе будет тяжело во время пика холодов, считает Алексей Миллер Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Этой зимой в Европе могут замерзнуть целые города. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер в ходе выступления на Российской Энергетической неделе. «Во время зимнего пика холодов в Европе могут замерзнуть целые города», — сказал Миллер. Трансляция его выступления шла на телеканале «Россия 24». Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ не виновата в том, что страны Европы вынуждены запасаться дровами на ближайшую зиму, пишет RT. Глава государства сообщил, что Россия готова поставлять в Европу газ этой зимой. Этой зимой в Европе могут замерзнуть целые города. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер в ходе выступления на Российской Энергетической неделе. «Во время зимнего пика холодов в Европе могут замерзнуть целые города», — сказал Миллер. Трансляция его выступления шла на телеканале «Россия 24». Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ не виновата в том, что страны Европы вынуждены запасаться дровами на ближайшую зиму, пишет RT. Глава государства сообщил, что Россия готова поставлять в Европу газ этой зимой. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям