Глава «Газпрома» пригрозил Европе замерзанием целых городов

Европе будет тяжело во время пика холодов, считает Алексей Миллер
новость из сюжетаГазовый кризис в Европе
Этой зимой в Европе могут замерзнуть целые города. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер в ходе выступления на Российской Энергетической неделе.
«Во время зимнего пика холодов в Европе могут замерзнуть целые города», — сказал Миллер. Трансляция его выступления шла на телеканале «Россия 24».
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ не виновата в том, что страны Европы вынуждены запасаться дровами на ближайшую зиму, пишет RT. Глава государства сообщил, что Россия готова поставлять в Европу газ этой зимой.
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