Диетолог Соломатина назвала полезные свойства томатного сока

Диетолог Соломатина: томатный сок улучшает цвет кожи

12 октября 2022 в 20:42 Размер текста - 17 +

Томатный сок укрепляет слизистую и помогает при пищеварении, считает Елена Соломатина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Томатный сок является хорошим средством в профилактике простатита, укрепляет слизистую, помогает в работе пищеварения. Регулярное употребление напитка улучшает цвет лица. Об этом в беседе с URA.RU рассказала диетолог, сотрудник Центра эстетической косметологии Елена Соломатина. «Томатный сок — это очень полезный продукт. В нем много ликопина. Когда исследовали этот каротиноидный пигмент, то получили очень обнадеживающие результат в плане торможения заболеваний простаты у мужчин. Бета-каротин хорошо укрепляет слизистые. Их в нашем организме очень много. Заметно, что у тех, кто регулярно употребляет томатный сок, цвет кожи становится лучше. Также в томатном соке есть органические кислоты, которые улучшают пищеварение. Плюс, в напитке достаточно низкая калорийность, там всего 40 ккал. В отличие от фруктовых и даже овощных соков», — объяснила Елена Соломатина. При этом диетолог подчеркнула, что сок не стоит пить литрами. «В него часто добавляют много соли, отчего польза может нивелироваться. И людям со склонностью к подагре, к повышению мочевой кислоты нужно быть с ним очень аккуратным. Потому что томаты относятся к пасленовым (содержат алкалоид соланин, способным оказывать негативное влияние на целый рад процессов в организме, — прим. URA.RU). Поэтому сок нужно пить, но не банками, как многие делают», — отметила Соломатина. Ранее врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева рассказала о важности употребления апельсинового и томатного сока при перелетах. Напитки разжижают кровь.

Томатный сок является хорошим средством в профилактике простатита, укрепляет слизистую, помогает в работе пищеварения. Регулярное употребление напитка улучшает цвет лица. Об этом в беседе с URA.RU рассказала диетолог, сотрудник Центра эстетической косметологии Елена Соломатина. «Томатный сок — это очень полезный продукт. В нем много ликопина. Когда исследовали этот каротиноидный пигмент, то получили очень обнадеживающие результат в плане торможения заболеваний простаты у мужчин. Бета-каротин хорошо укрепляет слизистые. Их в нашем организме очень много. Заметно, что у тех, кто регулярно употребляет томатный сок, цвет кожи становится лучше. Также в томатном соке есть органические кислоты, которые улучшают пищеварение. Плюс, в напитке достаточно низкая калорийность, там всего 40 ккал. В отличие от фруктовых и даже овощных соков», — объяснила Елена Соломатина. При этом диетолог подчеркнула, что сок не стоит пить литрами. «В него часто добавляют много соли, отчего польза может нивелироваться. И людям со склонностью к подагре, к повышению мочевой кислоты нужно быть с ним очень аккуратным. Потому что томаты относятся к пасленовым (содержат алкалоид соланин, способным оказывать негативное влияние на целый рад процессов в организме, — прим. URA.RU). Поэтому сок нужно пить, но не банками, как многие делают», — отметила Соломатина. Ранее врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева рассказала о важности употребления апельсинового и томатного сока при перелетах. Напитки разжижают кровь.