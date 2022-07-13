Терапевт рассказала о пользе томатного сока во время перелетов

14 июля 2022 в 05:03 Размер текста - 17 +

Томатный или апельсиновый сок помогает в полете разжижать кровь, заявила Лариса Алексеева Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Томатный или апельсиновый сок необходимо пить в полете для разжижения крови. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева. «Нужно пить в самолете простую воду, а также томатный или апельсиновый сок. Для профилактики, чтобы разжижалась кровь. Томатный сок — это естественный природный антиагрегант, который это делает. И лучше не соленый. Томатный сок предназначен для тех, кто страдает диабетом, а апельсиновый — для тех, кто не имеет этого заболевания. И далее нужно в самолете отвлекать себя какими-то хорошими мыслями», — подчеркнула Лариса Алексеева. По словам врача, перед полетом не желательно есть, так как это может добавить нагрузку на организм. «Перед полетом не нужно есть, Это мера необходима, чтобы не было нагрузки на организм. Можно принять таблетку аспирина или антиагреганты. А так же свои препараты, которые всегда пьете. И я бы не советовала употреблять алкоголь, потому что могут произойти всякие непредвиденные реакции организма на турбулентность и так далее, ведь все-таки высота большая», — добавила Алексеева. Также терапевт посоветовала людям с хроническими заболеваниями перед длительными перелетами проверять кровь на свертываемость и уровень глюкозы. «Перед длительным полетом, я считаю, людям с хроническими заболеваниями нужно все-таки пройти самый минимальный набор лабораторных исследований. Хотя бы сдать кровь на общий анализ. Нужно посмотреть на систему свертываемости, а также проверить такие показатели, как сахар, глюкоза в крови. Потому что в полете ее уровень может подняться, все-таки нервный стресс», — объяснила Алексеева. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Томатный или апельсиновый сок необходимо пить в полете для разжижения крови. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева. «Нужно пить в самолете простую воду, а также томатный или апельсиновый сок. Для профилактики, чтобы разжижалась кровь. Томатный сок — это естественный природный антиагрегант, который это делает. И лучше не соленый. Томатный сок предназначен для тех, кто страдает диабетом, а апельсиновый — для тех, кто не имеет этого заболевания. И далее нужно в самолете отвлекать себя какими-то хорошими мыслями», — подчеркнула Лариса Алексеева. По словам врача, перед полетом не желательно есть, так как это может добавить нагрузку на организм. «Перед полетом не нужно есть, Это мера необходима, чтобы не было нагрузки на организм. Можно принять таблетку аспирина или антиагреганты. А так же свои препараты, которые всегда пьете. И я бы не советовала употреблять алкоголь, потому что могут произойти всякие непредвиденные реакции организма на турбулентность и так далее, ведь все-таки высота большая», — добавила Алексеева. Также терапевт посоветовала людям с хроническими заболеваниями перед длительными перелетами проверять кровь на свертываемость и уровень глюкозы. «Перед длительным полетом, я считаю, людям с хроническими заболеваниями нужно все-таки пройти самый минимальный набор лабораторных исследований. Хотя бы сдать кровь на общий анализ. Нужно посмотреть на систему свертываемости, а также проверить такие показатели, как сахар, глюкоза в крови. Потому что в полете ее уровень может подняться, все-таки нервный стресс», — объяснила Алексеева.