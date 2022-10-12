Макрон предрек переговоры России и Украины, несмотря на отказ Зеленского

Макрон: Украине придется начать переговоры с Россией

13 октября 2022 в 01:28 Размер текста - 17 +

Макрон заявил, что Украине придется начать переговоры с РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украине придется рано или поздно начать переговоры с Россией. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Ранее президент Украины Владимир Зеленский узаконил отказ от переговоров с РФ. «В определенный момент, и я желаю, чтобы это было как можно скорее, необходимо, чтобы все стороны вернулись к переговорам. И я думаю, что это будет в интересах и Украины, и России», — сказал президент Франции в интервью телеканалу France 2. Помощник президента России Юрий Ушаков заявлял, что будущие переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским все еще могут состояться. Ранее Зеленский узаконил отказ от переговоров с Путиным. В МИД РФ отметили, что отказавшись от этого, Киев попал в тупик.

Украине придется рано или поздно начать переговоры с Россией. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Ранее президент Украины Владимир Зеленский узаконил отказ от переговоров с РФ. «В определенный момент, и я желаю, чтобы это было как можно скорее, необходимо, чтобы все стороны вернулись к переговорам. И я думаю, что это будет в интересах и Украины, и России», — сказал президент Франции в интервью телеканалу France 2. Помощник президента России Юрий Ушаков заявлял, что будущие переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским все еще могут состояться. Ранее Зеленский узаконил отказ от переговоров с Путиным. В МИД РФ отметили, что отказавшись от этого, Киев попал в тупик.