12 октября 2022

Макрон предрек переговоры России и Украины, несмотря на отказ Зеленского

Макрон: Украине придется начать переговоры с Россией
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ПМЭФ-2018. Петербургский международный экономический форум 2018. Трансляция выступления Владимира Путина. Санкт-Петербург, макрон на экране
Макрон заявил, что Украине придется начать переговоры с РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украине придется рано или поздно начать переговоры с Россией. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Ранее президент Украины Владимир Зеленский узаконил отказ от переговоров с РФ.

«В определенный момент, и я желаю, чтобы это было как можно скорее, необходимо, чтобы все стороны вернулись к переговорам. И я думаю, что это будет в интересах и Украины, и России», — сказал президент Франции в интервью телеканалу France 2.

Помощник президента России Юрий Ушаков заявлял, что будущие переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским все еще могут состояться. Ранее Зеленский узаконил отказ от переговоров с Путиным. В МИД РФ отметили, что отказавшись от этого, Киев попал в тупик.

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Украине придется рано или поздно начать переговоры с Россией. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Ранее президент Украины Владимир Зеленский узаконил отказ от переговоров с РФ. «В определенный момент, и я желаю, чтобы это было как можно скорее, необходимо, чтобы все стороны вернулись к переговорам. И я думаю, что это будет в интересах и Украины, и России», — сказал президент Франции в интервью телеканалу France 2. Помощник президента России Юрий Ушаков заявлял, что будущие переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским все еще могут состояться. Ранее Зеленский узаконил отказ от переговоров с Путиным. В МИД РФ отметили, что отказавшись от этого, Киев попал в тупик.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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