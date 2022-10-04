Зеленский узаконил отказ от переговоров с Путиным

Зеленский ввел в действие решение СНБО о невозможности переговоров с Путиным
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Зеленский отказался от переговоров с президентом РФ Фото:
новость из сюжета
Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с главой России Владимиром Путиным. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-представительстве украинского лидера.

«Постановляю… ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 сентября 2022 года… Констатировать невозможность проведения переговоров с президентом Российской Федерации В.Путиным… Обеспечить усиление обороноспособности Украины путем увеличения поставок военно-технической помощи Украине», — говорится в указе.

Референдумы по самоопределению Донбасса и других регионов, освобожденных Вооруженными силами РФ в ходе спецоперации на Украине, прошли с 23 по 27 сентября. В Запорожье за вхождение в состав РФ проголосовали 93,11% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в ДНР — 99,23%. 30 сентября состоялось подписание договоров о присоединении к России освобожденных территорий. 4 октября закон о вступлении в состав РФ четырех регионов одобрил Совет Федерации. На фоне включении освобожденных территорий в состав РФ Владимир Зеленский заявил, что Киев будет проводить переговоры только со следующим президентом РФ, уточняет агентство Nation News.

Успейте подписаться на нашу рассылку до вечера! В ней - главные новости о мобилизации и ходе СВО
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с главой России Владимиром Путиным. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-представительстве украинского лидера. «Постановляю… ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 сентября 2022 года… Констатировать невозможность проведения переговоров с президентом Российской Федерации В.Путиным… Обеспечить усиление обороноспособности Украины путем увеличения поставок военно-технической помощи Украине», — говорится в указе. Референдумы по самоопределению Донбасса и других регионов, освобожденных Вооруженными силами РФ в ходе спецоперации на Украине, прошли с 23 по 27 сентября. В Запорожье за вхождение в состав РФ проголосовали 93,11% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в ДНР — 99,23%. 30 сентября состоялось подписание договоров о присоединении к России освобожденных территорий. 4 октября закон о вступлении в состав РФ четырех регионов одобрил Совет Федерации. На фоне включении освобожденных территорий в состав РФ Владимир Зеленский заявил, что Киев будет проводить переговоры только со следующим президентом РФ, уточняет агентство Nation News.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...