Зеленский узаконил отказ от переговоров с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с главой России Владимиром Путиным. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-представительстве украинского лидера.
«Постановляю… ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 сентября 2022 года… Констатировать невозможность проведения переговоров с президентом Российской Федерации В.Путиным… Обеспечить усиление обороноспособности Украины путем увеличения поставок военно-технической помощи Украине», — говорится в указе.
Референдумы по самоопределению Донбасса и других регионов, освобожденных Вооруженными силами РФ в ходе спецоперации на Украине, прошли с 23 по 27 сентября. В Запорожье за вхождение в состав РФ проголосовали 93,11% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в ДНР — 99,23%. 30 сентября состоялось подписание договоров о присоединении к России освобожденных территорий. 4 октября закон о вступлении в состав РФ четырех регионов одобрил Совет Федерации. На фоне включении освобожденных территорий в состав РФ Владимир Зеленский заявил, что Киев будет проводить переговоры только со следующим президентом РФ, уточняет агентство Nation News.
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Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с главой России Владимиром Путиным. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-представительстве украинского лидера. «Постановляю… ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 сентября 2022 года… Констатировать невозможность проведения переговоров с президентом Российской Федерации В.Путиным… Обеспечить усиление обороноспособности Украины путем увеличения поставок военно-технической помощи Украине», — говорится в указе. Референдумы по самоопределению Донбасса и других регионов, освобожденных Вооруженными силами РФ в ходе спецоперации на Украине, прошли с 23 по 27 сентября. В Запорожье за вхождение в состав РФ проголосовали 93,11% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в ДНР — 99,23%. 30 сентября состоялось подписание договоров о присоединении к России освобожденных территорий. 4 октября закон о вступлении в состав РФ четырех регионов одобрил Совет Федерации. На фоне включении освобожденных территорий в состав РФ Владимир Зеленский заявил, что Киев будет проводить переговоры только со следующим президентом РФ, уточняет агентство Nation News.