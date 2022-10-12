Помощник Путина про переговоры с Зеленским: никогда не говори никогда

12 октября 2022 в 19:43 Размер текста - 17 +

Возможная встреча Зеленского и Путина может состояться в Турции Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Будущие переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским все еще могут состояться. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. «Что касается заявлений Зеленского о том, что он не будет вести переговоры с Путиным, могу сказать — «никогда не говори никогда», — заявил Ушаков. Он добавил, что переговоры могут состояться на территории Турции. Ранее Владимир Зеленский узаконил отказ от переговоров с Путиным. На это также отреагировали в МИД РФ, отметив, что Зеленский попал в тупик, отказавшись от переговоров с президентом России. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. С начала операции было предпринято несколько попыток сторон договориться друг с другом, но они ни к чему не привели.

Будущие переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским все еще могут состояться. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. «Что касается заявлений Зеленского о том, что он не будет вести переговоры с Путиным, могу сказать — «никогда не говори никогда», — заявил Ушаков. Он добавил, что переговоры могут состояться на территории Турции. Ранее Владимир Зеленский узаконил отказ от переговоров с Путиным. На это также отреагировали в МИД РФ, отметив, что Зеленский попал в тупик, отказавшись от переговоров с президентом России. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. С начала операции было предпринято несколько попыток сторон договориться друг с другом, но они ни к чему не привели.