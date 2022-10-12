Помощник Путина про переговоры с Зеленским: никогда не говори никогда

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ПМЭФ-2022. Петербуржский международный экономический форум: выступление Владимира Путина. Санкт-Петербург, путин владимир
Возможная встреча Зеленского и Путина может состояться в Турции Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Будущие переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским все еще могут состояться. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Что касается заявлений Зеленского о том, что он не будет вести переговоры с Путиным, могу сказать — «никогда не говори никогда», — заявил Ушаков. Он добавил, что переговоры могут состояться на территории Турции.

Ранее Владимир Зеленский узаконил отказ от переговоров с Путиным. На это также отреагировали в МИД РФ, отметив, что Зеленский попал в тупик, отказавшись от переговоров с президентом России.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. С начала операции было предпринято несколько попыток сторон договориться друг с другом, но они ни к чему не привели.

Подпишитесь на эксклюзивную рассылку с главными новостями о мобилизации и СВО! Все, что нужно знать, — в одном письме каждый вечер
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Будущие переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским все еще могут состояться. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. «Что касается заявлений Зеленского о том, что он не будет вести переговоры с Путиным, могу сказать — «никогда не говори никогда», — заявил Ушаков. Он добавил, что переговоры могут состояться на территории Турции. Ранее Владимир Зеленский узаконил отказ от переговоров с Путиным. На это также отреагировали в МИД РФ, отметив, что Зеленский попал в тупик, отказавшись от переговоров с президентом России. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. С начала операции было предпринято несколько попыток сторон договориться друг с другом, но они ни к чему не привели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...