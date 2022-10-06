МИД РФ: Зеленский попал в тупик, отказавшись от переговоров с Путиным

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Зеленский попал в тупик, заявила Захарова Фото:

Отказ Украины от переговоров с Россией — это тупик президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Это тупик Зеленского. Я еще раз повторю, что инициатором переговорного процесса в феврале была украинская сторона… Однако в середине апреля киевский режим их [переговоры] прервал под давлением Запада», — добавила она. Трансляция велась на YouTube-канале министерства.

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Отказ Украины от переговоров с Россией — это тупик президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Это тупик Зеленского. Я еще раз повторю, что инициатором переговорного процесса в феврале была украинская сторона… Однако в середине апреля киевский режим их [переговоры] прервал под давлением Запада», — добавила она. Трансляция велась на YouTube-канале министерства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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