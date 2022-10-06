МИД РФ: Зеленский попал в тупик, отказавшись от переговоров с Путиным

Зеленский попал в тупик, заявила Захарова
Отказ Украины от переговоров с Россией — это тупик президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Это тупик Зеленского. Я еще раз повторю, что инициатором переговорного процесса в феврале была украинская сторона… Однако в середине апреля киевский режим их [переговоры] прервал под давлением Запада», — добавила она. Трансляция велась на YouTube-канале министерства.
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