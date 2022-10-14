Путин раскрыл, планируются ли еще массированные удары по Украине Путин: массированных атак по Украине больше не планируется 14 октября 2022 в 17:58 Размер текста - 17 + Владимир Путин заявил, что массированных атак по Украине со стороны РФ не планируется Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Массированных атак РФ по Украине не планируются. Об этом президент РФ Владимир Путин рассказал в ходе пресс-конференции по итогам визита в Казахстан. «Нет необходимости массированных ударов. По моему из 29 объектов из 7 не было повреждено как планировало Министерство обороны РФ», — рассказал он. Его слова приводит телеканал «Россия 24». Массированных атак РФ по Украине не планируются. Об этом президент РФ Владимир Путин рассказал в ходе пресс-конференции по итогам визита в Казахстан. «Нет необходимости массированных ударов. По моему из 29 объектов из 7 не было повреждено как планировало Министерство обороны РФ», — рассказал он. Его слова приводит телеканал «Россия 24». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям