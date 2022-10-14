Путин раскрыл, планируются ли еще массированные удары по Украине

Владимир Путин заявил, что массированных атак по Украине со стороны РФ не планируется
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Массированных атак РФ по Украине не планируются. Об этом президент РФ Владимир Путин рассказал в ходе пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.
«Нет необходимости массированных ударов. По моему из 29 объектов из 7 не было повреждено как планировало Министерство обороны РФ», — рассказал он. Его слова приводит телеканал «Россия 24».
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