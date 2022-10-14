Путин раскрыл, планируются ли еще массированные удары по Украине

Путин: массированных атак по Украине больше не планируется
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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин заявил, что массированных атак по Украине со стороны РФ не планируется Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Массированных атак РФ по Украине не планируются. Об этом президент РФ Владимир Путин рассказал в ходе пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.

«Нет необходимости массированных ударов. По моему из 29 объектов из 7 не было повреждено как планировало Министерство обороны РФ», — рассказал он. Его слова приводит телеканал «Россия 24».

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Массированных атак РФ по Украине не планируются. Об этом президент РФ Владимир Путин рассказал в ходе пресс-конференции по итогам визита в Казахстан. «Нет необходимости массированных ударов. По моему из 29 объектов из 7 не было повреждено как планировало Министерство обороны РФ», — рассказал он. Его слова приводит телеканал «Россия 24».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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