Президент Белоруссии: мы с Путиным абсолютно доверяем друг другу

15 октября 2022 в 17:10 Размер текста - 17 +

Лукашенко назвал Путина самым близким другом Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь Александр Лукашенко и Владимир Путин абсолютно доверяют друг другу. Об этапах в общении с российским лидером рассказал сам президент Белоруссии. «В последнее время наши отношения только усилились, укрепились. Мы абсолютно доверяем друг другу», — сказал Лукашенко в интервью американской телекомпании NBC. Его цитату приводит агентство «Белта». Личные взаимоотношения глав соседних республик прошли через разные этапы, объяснил Лукашенко. «Наши личные отношения с президентом Путиным не всегда были безоблачными… Мы и спорили, и ссорились порой. Но как самые близкие друзья и надежные партнеры. Как я однажды сказал, такого уровня взаимоотношений, как между президентами Беларуси и России, нет ни у кого», — признался он. Ранее Александр Лукашенко посоветовал Западу не загонять Россию в угол. По его словам, в этом случае у Москвы останется только путь вперед, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Александр Лукашенко и Владимир Путин абсолютно доверяют друг другу. Об этапах в общении с российским лидером рассказал сам президент Белоруссии. «В последнее время наши отношения только усилились, укрепились. Мы абсолютно доверяем друг другу», — сказал Лукашенко в интервью американской телекомпании NBC. Его цитату приводит агентство «Белта». Личные взаимоотношения глав соседних республик прошли через разные этапы, объяснил Лукашенко. «Наши личные отношения с президентом Путиным не всегда были безоблачными… Мы и спорили, и ссорились порой. Но как самые близкие друзья и надежные партнеры. Как я однажды сказал, такого уровня взаимоотношений, как между президентами Беларуси и России, нет ни у кого», — признался он. Ранее Александр Лукашенко посоветовал Западу не загонять Россию в угол. По его словам, в этом случае у Москвы останется только путь вперед, сообщает «Федеральное агентство новостей».