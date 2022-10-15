Президент Белоруссии: мы с Путиным абсолютно доверяем друг другу

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Лукашенко, рукопожатие, путин владимир, лукашенко александр
Лукашенко назвал Путина самым близким другом Фото:

Александр Лукашенко и Владимир Путин абсолютно доверяют друг другу. Об этапах в общении с российским лидером рассказал сам президент Белоруссии.

«В последнее время наши отношения только усилились, укрепились. Мы абсолютно доверяем друг другу», — сказал Лукашенко в интервью американской телекомпании NBC. Его цитату приводит агентство «Белта».

Личные взаимоотношения глав соседних республик прошли через разные этапы, объяснил Лукашенко. «Наши личные отношения с президентом Путиным не всегда были безоблачными… Мы и спорили, и ссорились порой. Но как самые близкие друзья и надежные партнеры. Как я однажды сказал, такого уровня взаимоотношений, как между президентами Беларуси и России, нет ни у кого», — признался он.

Ранее Александр Лукашенко посоветовал Западу не загонять Россию в угол. По его словам, в этом случае у Москвы останется только путь вперед, сообщает «Федеральное агентство новостей».

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Александр Лукашенко и Владимир Путин абсолютно доверяют друг другу. Об этапах в общении с российским лидером рассказал сам президент Белоруссии. «В последнее время наши отношения только усилились, укрепились. Мы абсолютно доверяем друг другу», — сказал Лукашенко в интервью американской телекомпании NBC. Его цитату приводит агентство «Белта». Личные взаимоотношения глав соседних республик прошли через разные этапы, объяснил Лукашенко. «Наши личные отношения с президентом Путиным не всегда были безоблачными… Мы и спорили, и ссорились порой. Но как самые близкие друзья и надежные партнеры. Как я однажды сказал, такого уровня взаимоотношений, как между президентами Беларуси и России, нет ни у кого», — признался он. Ранее Александр Лукашенко посоветовал Западу не загонять Россию в угол. По его словам, в этом случае у Москвы останется только путь вперед, сообщает «Федеральное агентство новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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