Скандальный посол Украины покинул Германию

Экс-посол Украины Мельник покинул Германию на машине

15 октября 2022 в 17:28 Размер текста - 17 +

Уволенный экс-посол Украины Мельник покинул Берлин, сообщает СМИ Фото: Николай Бастриков © URA.RU Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник покинул Берлин после почти восьми лет работы в ФРГ. Об этом сообщило агентство DPA. По информации СМИ, дипломат пересек границу с Польшей на машине утром 15 октября. Прибытие в столицу Германии его преемника Алексея Макеева ожидается 17 октября, уточнили авторы. При этом официальная дата приема Макеева главой ФРГ пока не назначалась. Мельник стал послом Украины в Германии в январе 2015 года. Позже дипломат прославился своими громкими заявлениями. В частности, он восхвалял организатора националистического движения на Западной Украине Степана Бандеру, а затем обозвал канцлера Германии Олафа Шольца обиженной ливерной колбасой, передает телеканал 360. Извиняться за свои слова дипломат отказался, уточняет Life. Президент Украины Владимир Зеленский уволил Мельника с должности посла 9 июля, сообщает RT.

Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник покинул Берлин после почти восьми лет работы в ФРГ. Об этом сообщило агентство DPA. По информации СМИ, дипломат пересек границу с Польшей на машине утром 15 октября. Прибытие в столицу Германии его преемника Алексея Макеева ожидается 17 октября, уточнили авторы. При этом официальная дата приема Макеева главой ФРГ пока не назначалась. Мельник стал послом Украины в Германии в январе 2015 года. Позже дипломат прославился своими громкими заявлениями. В частности, он восхвалял организатора националистического движения на Западной Украине Степана Бандеру, а затем обозвал канцлера Германии Олафа Шольца обиженной ливерной колбасой, передает телеканал 360. Извиняться за свои слова дипломат отказался, уточняет Life. Президент Украины Владимир Зеленский уволил Мельника с должности посла 9 июля, сообщает RT.