Врио главы ДНР Пушилин: после обмена пленными с Украиной домой вернутся 110 россиян

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Совместная пресс-конференция Дениса Пушилина и Андрея Турчака. ДНР, Донецк, пушилин денис
По словам Пушилина, свободу получат 30 военнослужащих из ДНР, ЛНР и других регионов РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Между Россией и Украиной проходит обмен военнопленными. Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Сегодня проходит обмен по формуле 110 на 110», — написал Пушилин в своем telegram-канале. Так, по словам Пушилина, в ходе обмена на свободу выйдут 80 гражданских моряков России, находившиеся в заложниках. А также 30 военных из ЛДНР и других регионов РФ. «Мы Киеву отдаем в основном женщин», — заключил врио главы ДНР.

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Между Россией и Украиной проходит обмен военнопленными. Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. «Сегодня проходит обмен по формуле 110 на 110», — написал Пушилин в своем telegram-канале. Так, по словам Пушилина, в ходе обмена на свободу выйдут 80 гражданских моряков России, находившиеся в заложниках. А также 30 военных из ЛДНР и других регионов РФ. «Мы Киеву отдаем в основном женщин», — заключил врио главы ДНР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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