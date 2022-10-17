Врио главы ДНР Пушилин: после обмена пленными с Украиной домой вернутся 110 россиян

По словам Пушилина, свободу получат 30 военнослужащих из ДНР, ЛНР и других регионов РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Между Россией и Украиной проходит обмен военнопленными. Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
«Сегодня проходит обмен по формуле 110 на 110», — написал Пушилин в своем telegram-канале. Так, по словам Пушилина, в ходе обмена на свободу выйдут 80 гражданских моряков России, находившиеся в заложниках. А также 30 военных из ЛДНР и других регионов РФ. «Мы Киеву отдаем в основном женщин», — заключил врио главы ДНР.
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