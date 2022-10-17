Пушилин заявил, что не все пленные захотели вернуться на Украину

Пушилин: две женщины из украинских пленных решили остаться в России
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Совместная пресс-конференция Дениса Пушилина и Андрея Турчака. ДНР, Донецк, пушилин денис
Врио главы ДНР раскрыл детали обмена пленными Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинской стороне 17 октября переданы 108 пленных. Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем telegram-канале. Двое из числа пленных не захотели вернуться на Украину.

«По факту получилось: мы забрали 110 человек; отдали 108 человек. Две женщины отказались ехать на Украину и решили остаться в России», — сообщил Пушилин.

Ранее он анонсировал обмен пленными между Россией и Украиной. По его словам, в ходе обмена на свободу выйдут 80 гражданских моряков России, находившиеся в заложниках, и 30 военных из ЛДНР и других регионов РФ.

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Украинской стороне 17 октября переданы 108 пленных. Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем telegram-канале. Двое из числа пленных не захотели вернуться на Украину. «По факту получилось: мы забрали 110 человек; отдали 108 человек. Две женщины отказались ехать на Украину и решили остаться в России», — сообщил Пушилин. Ранее он анонсировал обмен пленными между Россией и Украиной. По его словам, в ходе обмена на свободу выйдут 80 гражданских моряков России, находившиеся в заложниках, и 30 военных из ЛДНР и других регионов РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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