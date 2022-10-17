Пушилин заявил, что не все пленные захотели вернуться на Украину

Врио главы ДНР раскрыл детали обмена пленными
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украинской стороне 17 октября переданы 108 пленных. Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем telegram-канале. Двое из числа пленных не захотели вернуться на Украину.
«По факту получилось: мы забрали 110 человек; отдали 108 человек. Две женщины отказались ехать на Украину и решили остаться в России», — сообщил Пушилин.
Ранее он анонсировал обмен пленными между Россией и Украиной. По его словам, в ходе обмена на свободу выйдут 80 гражданских моряков России, находившиеся в заложниках, и 30 военных из ЛДНР и других регионов РФ.
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