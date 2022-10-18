Правительство изменило требования к компаниям, сотрудники которых мобилизованы

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В связи с частичной мобилизацией, компании могут работать с минимальным количеством сотрудников Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Правительство РФ изменило ряд требований для организаций, сотрудников которых призвали в рамках частичной мобилизации. Компании теперь могут продолжать работу с минимальным количеством работников без угрозы получения санкций, сообщается на сайте кабмина России.

«Компании, имеющие лицензии на определенные виды деятельности и чьи специалисты были призваны на военную службу в рамках частичной мобилизации, могут продолжать работу с минимальной численностью сотрудников. К таким организациям не будут применяться штрафные санкции», — заявлено в постановлении от 15 октября 2022 года. Соответствующий указ подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября. Всего планируется призвать 300 тысяч резервистов. Во время конференции в Казахстане 14 октября Путин заявил, что мобилизация должна завершиться в течение двух недель.

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Правительство РФ изменило ряд требований для организаций, сотрудников которых призвали в рамках частичной мобилизации. Компании теперь могут продолжать работу с минимальным количеством работников без угрозы получения санкций, сообщается на сайте кабмина России. «Компании, имеющие лицензии на определенные виды деятельности и чьи специалисты были призваны на военную службу в рамках частичной мобилизации, могут продолжать работу с минимальной численностью сотрудников. К таким организациям не будут применяться штрафные санкции», — заявлено в постановлении от 15 октября 2022 года. Соответствующий указ подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября. Всего планируется призвать 300 тысяч резервистов. Во время конференции в Казахстане 14 октября Путин заявил, что мобилизация должна завершиться в течение двух недель.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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