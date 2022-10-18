Губернатор Подмосковья объявил о старте выплат мобилизованным

18 октября 2022 в 18:27 Размер текста - 17 +

По словам Андрея Воробьева, выплаты не облагаются налогами и защищены от любых списаний Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области новость из сюжета Мобилизация в России Мобилизованные жители Московской области начали получать первые выплаты в 200 тысяч рублей, которые были выделены для них региональными властями. Эти деньги не облагаются налогами и защищены от любых списаний, сообщили URA.RU в правительстве области. «На сегодняшнее утро уже заметная часть получила выплату в 200 тысяч. Плюс мы гарантируем детям мобилизованных устройство в детские сады, школы и все, что касается бесплатного питания. В настоящее время более двух тысяч семей с детьми воспользовались помощью по зачислению детей в детсады вне очереди», — отметил Андрей Воробьев во время совещания с главами муниципалитетов. Деньги военнослужащим поступают от Минсоцразвития Подмосковья после получения сведений от Минобороны или из военкоматов. Также поддержка оказывается родителям мобилизованных: при необходимости им помогают с домашними делами и доставляют продукты. Дети бойцов, призванных в армию, получили право на бесплатное посещение детских садов. Школьникам и студентам колледжей бесплатно предоставляют завтраки или обеды. Также родителей подростков освободили от платы за детские секции и кружки. Отдельную помощь мобилизованные получают в юридической сфере. В пунктах мобилизации и в местах расположения бойцов налаживается работа нотариусов, которые бесплатно работают с документами солдат и консультируют их.

Мобилизованные жители Московской области начали получать первые выплаты в 200 тысяч рублей, которые были выделены для них региональными властями. Эти деньги не облагаются налогами и защищены от любых списаний, сообщили URA.RU в правительстве области. «На сегодняшнее утро уже заметная часть получила выплату в 200 тысяч. Плюс мы гарантируем детям мобилизованных устройство в детские сады, школы и все, что касается бесплатного питания. В настоящее время более двух тысяч семей с детьми воспользовались помощью по зачислению детей в детсады вне очереди», — отметил Андрей Воробьев во время совещания с главами муниципалитетов. Деньги военнослужащим поступают от Минсоцразвития Подмосковья после получения сведений от Минобороны или из военкоматов. Также поддержка оказывается родителям мобилизованных: при необходимости им помогают с домашними делами и доставляют продукты. Дети бойцов, призванных в армию, получили право на бесплатное посещение детских садов. Школьникам и студентам колледжей бесплатно предоставляют завтраки или обеды. Также родителей подростков освободили от платы за детские секции и кружки. Отдельную помощь мобилизованные получают в юридической сфере. В пунктах мобилизации и в местах расположения бойцов налаживается работа нотариусов, которые бесплатно работают с документами солдат и консультируют их.