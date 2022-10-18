18 октября 2022

У известного драматурга из ХМАО проходят обыски с участием полиции

© Служба новостей «URA.RU»
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Взрыв в жилом доме на улице Индустрии, микрорайон Уралмаш. Екатеринбург, квартира, беспорядок, жилая комната, обыск
Нижневартовский драматург сообщил об обыске у него дома Фото:

Известный драматург Алексей Житковский сообщил об обысках у него дома в Нижневартовске (ХМАО) и задержании его жены полицейскими. Житковский опубликовал пост на своей личной странице в социальной сети «Вконтакте» с упоминанием губернатора Югры Натальи Комаровой и просьбой разобраться в правомерности действий сотрудников полиции.

«Сегодня, в мое отсутствие, у подъезда задержали мою жену Житковскую Ирину Дмитриевну. Пять полицейских зашли к нам домой и начали обыск. Ищут доказательства моей вины непонятно в чем. С женой у меня нет связи. Ей запретили мне звонить. Из полиции мне никто не звонил. Ранее я ни по какому делу не привлекался. У нас дома трое детей. Я переживаю за судьбу жены и детей и прошу в этом срочно разобраться. Пожалуйста, огласка», — написал Житковский.

Полицейские не застали драматурга дома — по словам Житковского, сейчас он занят постановкой детского спектакля в округе. Житковский известен как лауреат множества театральных премий, его пьесы ставят театры по всей России. Корреспонденту URA.RU в пресс-службах УМВД и Следственного комитета сообщили, что оба ведомства не имеют отношения к обыску и не в курсе ситуации.

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Известный драматург Алексей Житковский сообщил об обысках у него дома в Нижневартовске (ХМАО) и задержании его жены полицейскими. Житковский опубликовал пост на своей личной странице в социальной сети «Вконтакте» с упоминанием губернатора Югры Натальи Комаровой и просьбой разобраться в правомерности действий сотрудников полиции. «Сегодня, в мое отсутствие, у подъезда задержали мою жену Житковскую Ирину Дмитриевну. Пять полицейских зашли к нам домой и начали обыск. Ищут доказательства моей вины непонятно в чем. С женой у меня нет связи. Ей запретили мне звонить. Из полиции мне никто не звонил. Ранее я ни по какому делу не привлекался. У нас дома трое детей. Я переживаю за судьбу жены и детей и прошу в этом срочно разобраться. Пожалуйста, огласка», — написал Житковский. Полицейские не застали драматурга дома — по словам Житковского, сейчас он занят постановкой детского спектакля в округе. Житковский известен как лауреат множества театральных премий, его пьесы ставят театры по всей России. Корреспонденту URA.RU в пресс-службах УМВД и Следственного комитета сообщили, что оба ведомства не имеют отношения к обыску и не в курсе ситуации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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