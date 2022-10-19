Депутат Саралиев: Запад делает с Украиной то же, что пытался сделать в 90-е с Чечней

19 октября 2022 в 13:23 Размер текста - 17 +

Запад бросил Чечню в пекло войны в 90-е (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Запад делает с Украиной то же, что пытался сделать с Чечней в 90-е годы: провоцирует воевать «до последнего украинца», как когда-то заставлял чеченский народ сражался с Россией «до последнего чеченца». А постановление Верховной Рады о признании «суверенитета» Ичкерии — это проявление бессилия украинских властей, заявил в разговоре с URA.RU первый зампред комитета Госудумы по международным делам, депутат от Чеченской республики Шамсаил Саралиев. «В 90-е Чечню бросили в пекло войны по заданию западных кураторов, мечтающих о разделении России. Западные силы спонсировали и поддерживали военные действия, им надо было, чтобы чеченский народ сражался с Россией „до последнего чеченца“, аналогично тому, как сейчас они поддерживают своих украинских марионеток и провоцируют их воевать „до последнего украинца“. В этом была и есть их истинная цель», — рассказал Шамсаил Саралиев. Говоря о постановлении Верховной Рады о признании суверенитета Ичкерии, депутат подчеркнул, что его нельзя воспринимать всерьез. «Постановление, принятое Верховной Радой Украины о признании „суверенитета“ давно несуществующей Республики Ичкерия нельзя воспринимать всерьез. Это „пустышка“ с юридической точки зрения, а кроме того — проявление бессилия украинских властей, не имеющее ничего общего с беспокойством за судьбу чеченского народа», — пояснил парламентарий. Он уточнил, что когда Ичкерия действительно просила поддержку, никто ей не помог. «Когда-то в начале 90-х годов Ичкерия просила поддержать и признать свою независимость, но никто ее не признал», — подытожил Саралиев.

Запад делает с Украиной то же, что пытался сделать с Чечней в 90-е годы: провоцирует воевать «до последнего украинца», как когда-то заставлял чеченский народ сражался с Россией «до последнего чеченца». А постановление Верховной Рады о признании «суверенитета» Ичкерии — это проявление бессилия украинских властей, заявил в разговоре с URA.RU первый зампред комитета Госудумы по международным делам, депутат от Чеченской республики Шамсаил Саралиев. «В 90-е Чечню бросили в пекло войны по заданию западных кураторов, мечтающих о разделении России. Западные силы спонсировали и поддерживали военные действия, им надо было, чтобы чеченский народ сражался с Россией „до последнего чеченца“, аналогично тому, как сейчас они поддерживают своих украинских марионеток и провоцируют их воевать „до последнего украинца“. В этом была и есть их истинная цель», — рассказал Шамсаил Саралиев. Говоря о постановлении Верховной Рады о признании суверенитета Ичкерии, депутат подчеркнул, что его нельзя воспринимать всерьез. «Постановление, принятое Верховной Радой Украины о признании „суверенитета“ давно несуществующей Республики Ичкерия нельзя воспринимать всерьез. Это „пустышка“ с юридической точки зрения, а кроме того — проявление бессилия украинских властей, не имеющее ничего общего с беспокойством за судьбу чеченского народа», — пояснил парламентарий. Он уточнил, что когда Ичкерия действительно просила поддержку, никто ей не помог. «Когда-то в начале 90-х годов Ичкерия просила поддержать и признать свою независимость, но никто ее не признал», — подытожил Саралиев.