В Сербии напомнили о незабываемом подвиге СССР

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Подвиг Красной армии по освобождению сербской столицы Белграда не может быть забыт. Такое заявление сделал президент Сербии Александр Вучич в интервью телеканала Prva. «Сегодня, 20 октября [1944 года], с помощью Красной армии мы освободили этот город и эту страну. Это вещи, которые не забываются», — передает слова Александра Вучича ТАСС. Ранее в Эстонии назвали советские памятники воинам освободителям угрозой безопасности страны. Также в Эстонии запретили использование лент и флагов России и СССР. Парламент Латвии поддержал законопроект о сносе всех советских памятников. В Молдавии запретили носить георгиевские ленты. Страны Европы и другие государства начали вводить санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Целью ограничений является отмена России, заявлял президент РФ Владимир Путин.