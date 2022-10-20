В Сербии напомнили о незабываемом подвиге СССР

Президент Сербии Вучич: нельзя забывать подвиг СССР по освобождении Белграда

21 октября 2022 в 02:16 Размер текста - 17 +

Сербия никогда не забудет, что Красная армия освободила Белград, заявил Александр Вучич Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Подвиг Красной армии по освобождению сербской столицы Белграда не может быть забыт. Такое заявление сделал президент Сербии Александр Вучич в интервью телеканала Prva. «Сегодня, 20 октября [1944 года], с помощью Красной армии мы освободили этот город и эту страну. Это вещи, которые не забываются», — передает слова Александра Вучича ТАСС. Ранее в Эстонии назвали советские памятники воинам освободителям угрозой безопасности страны. Также в Эстонии запретили использование лент и флагов России и СССР. Парламент Латвии поддержал законопроект о сносе всех советских памятников. В Молдавии запретили носить георгиевские ленты. Страны Европы и другие государства начали вводить санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Целью ограничений является отмена России, заявлял президент РФ Владимир Путин.

Подвиг Красной армии по освобождению сербской столицы Белграда не может быть забыт. Такое заявление сделал президент Сербии Александр Вучич в интервью телеканала Prva. «Сегодня, 20 октября [1944 года], с помощью Красной армии мы освободили этот город и эту страну. Это вещи, которые не забываются», — передает слова Александра Вучича ТАСС. Ранее в Эстонии назвали советские памятники воинам освободителям угрозой безопасности страны. Также в Эстонии запретили использование лент и флагов России и СССР. Парламент Латвии поддержал законопроект о сносе всех советских памятников. В Молдавии запретили носить георгиевские ленты. Страны Европы и другие государства начали вводить санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Целью ограничений является отмена России, заявлял президент РФ Владимир Путин.