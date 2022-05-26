Парламент Латвии одобрил снос всех советских памятников

26 мая 2022 в 19:27 Размер текста - 17 +

В Латвии собираются снести советские памятники Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Парламент Латвии в первом чтении поддержал законопроект о сносе в стране всех советских памятников. Предполагается, что их снесут до 15 ноября. «Сейм в первом чтении поддержал новый законопроект, который предусматривает демонтаж существующего памятника „Воинам Советской Армии“» — освободителям, — сообщается на сайте парламента Латвии. Для вступления инициативы в силу проект должны одобрить во втором чтении. Демонтаж собираются провести до 15 ноября, этим займутся муниципалитеты, на территории которых находятся объекты. Фрагменты демонтированных памятников, представляющих художественную ценность, могут передать музею оккупации в Латвии. Власти Латвии собираются закрыть доступ к памятнику Освободителям Риги до конца лета, сообщал портал Delfi со ссылкой на представленный правительству отчет МВД Латвии. Президент Латвии Эгилс Левитс одобрил решение о сносе этого памятника и назвал его «объектом российском пропаганды». Следственный комитет РФ проанализирует законность демонтажа советских памятников. В СК РФ возбудили уголовное дело из-за сноса памятника советским летчикам в Риге, пишет RT.

Парламент Латвии в первом чтении поддержал законопроект о сносе в стране всех советских памятников. Предполагается, что их снесут до 15 ноября. «Сейм в первом чтении поддержал новый законопроект, который предусматривает демонтаж существующего памятника „Воинам Советской Армии“» — освободителям, — сообщается на сайте парламента Латвии. Для вступления инициативы в силу проект должны одобрить во втором чтении. Демонтаж собираются провести до 15 ноября, этим займутся муниципалитеты, на территории которых находятся объекты. Фрагменты демонтированных памятников, представляющих художественную ценность, могут передать музею оккупации в Латвии. Власти Латвии собираются закрыть доступ к памятнику Освободителям Риги до конца лета, сообщал портал Delfi со ссылкой на представленный правительству отчет МВД Латвии. Президент Латвии Эгилс Левитс одобрил решение о сносе этого памятника и назвал его «объектом российском пропаганды». Следственный комитет РФ проанализирует законность демонтажа советских памятников. В СК РФ возбудили уголовное дело из-за сноса памятника советским летчикам в Риге, пишет RT.