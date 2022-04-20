В Эстонии запретили символику РФ и Великой Отечественной войны

В крупнейших регионах Эстонии временно запретили публичные собрания с использованием георгиевских лент и флагов РФ и СССР. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте эстонской полиции.
«Полиция запрещает связанные с празднованием 9 мая публичные собрания и использование на этих собраниях военной символики, чтобы избежать провокаций. Например, запрещены флаги СССР и Российской Федерации, георгиевские ленточки и советская военная форма», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Сейчас запрет распространяется на столицу страны — Таллин, а также на регионы Харьюмаа и Ида-Вирумаа. При необходимости ограничения будут расширены на всю территорию Эстонии, уточнили в пресс-службе.
Ранее запрет на ношение георгиевской ленты, использование символов Z и V, а также трансляцию российских телеканалов ввели в Молдавии. В МИДе страны назвали запрет символики Вооруженных сил РФ «суверенным правом» государства. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что введенные властями Молдавии ограничения не соответствуют заявлениям Кишинева «о приверженности нейтральному статусу республики и взаимовыгодному партнерству с Россией». Подобный законопроект, предусматривающий наказание за использование георгиевской ленты, одобрила и комиссия парламента Латвии.
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В крупнейших регионах Эстонии временно запретили публичные собрания с использованием георгиевских лент и флагов РФ и СССР. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте эстонской полиции. «Полиция запрещает связанные с празднованием 9 мая публичные собрания и использование на этих собраниях военной символики, чтобы избежать провокаций. Например, запрещены флаги СССР и Российской Федерации, георгиевские ленточки и советская военная форма», — сообщили в пресс-службе ведомства. Сейчас запрет распространяется на столицу страны — Таллин, а также на регионы Харьюмаа и Ида-Вирумаа. При необходимости ограничения будут расширены на всю территорию Эстонии, уточнили в пресс-службе. Ранее запрет на ношение георгиевской ленты, использование символов Z и V, а также трансляцию российских телеканалов ввели в Молдавии. В МИДе страны назвали запрет символики Вооруженных сил РФ «суверенным правом» государства. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что введенные властями Молдавии ограничения не соответствуют заявлениям Кишинева «о приверженности нейтральному статусу республики и взаимовыгодному партнерству с Россией». Подобный законопроект, предусматривающий наказание за использование георгиевской ленты, одобрила и комиссия парламента Латвии.