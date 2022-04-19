Президент Молдавии утвердила запрет на георгиевскую ленту

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Мероприятия посвященные дню празднования Победы в ВОВ. Сургут , георгиевская лента, volkswagen, фольксваген
За ношение ленты нарушителям грозят штрафы Фото:

Президент Молдавии Майя Санду утвердила принятый ранее парламентом страны запрет на георгиевскую ленту. Таким образом в стране запрещается ношение и хранение данного атрибута.

«Сегодня промульгировала закон Республики Молдов. Он запрещает использование символов, которые продвигают военную агрессию», — приводит слова Санду ТАСС.

Ранее запрет на ношение георгиевских лент был одобрен парламентом Молдавии. Кроме того, запрет распространяется и на символы V и Z. Нарушителям грозят штрафы до 1630 долларов.

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Президент Молдавии Майя Санду утвердила принятый ранее парламентом страны запрет на георгиевскую ленту. Таким образом в стране запрещается ношение и хранение данного атрибута. «Сегодня промульгировала закон Республики Молдов. Он запрещает использование символов, которые продвигают военную агрессию», — приводит слова Санду ТАСС. Ранее запрет на ношение георгиевских лент был одобрен парламентом Молдавии. Кроме того, запрет распространяется и на символы V и Z. Нарушителям грозят штрафы до 1630 долларов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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