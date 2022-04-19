За ношение ленты нарушителям грозят штрафы
Президент Молдавии Майя Санду утвердила принятый ранее парламентом страны запрет на георгиевскую ленту. Таким образом в стране запрещается ношение и хранение данного атрибута.
«Сегодня промульгировала закон Республики Молдов. Он запрещает использование символов, которые продвигают военную агрессию», — приводит слова Санду ТАСС.
Ранее запрет на ношение георгиевских лент был одобрен парламентом Молдавии. Кроме того, запрет распространяется и на символы V и Z. Нарушителям грозят штрафы до 1630 долларов.
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