В Эстонии назвали советские памятники угрозой безопасности страны

Министр юстиции Эстонии: советские памятники подрывают безопасность страны

20 октября 2022 в 21:57 Размер текста - 17 +

В Эстонии готовы изменить законы, чтобы избавиться от советского наследия в виде памятников Фото: Владимир Андреев © URA.RU Советские памятники в Эстонии, которые охраняются государством как представляющие культурную ценность, будут снесены уже в начале следующего года. Это необходимо, потому что они представляют угрозу для безопасности страны, заявила министр юстиции Эстонии Лея Данилсон-Ярг. «Эти памятники … используются для подрыва безопасности Эстонии и пропаганды неправильного подхода к истории. Здесь государство обязано действовать жестко», — сказала Данилсон-Ярг в интервью порталу государственного телерадиовещания ERR. Она отметила, что министр культуры Эстонии Аннели Отт изменила свое мнение относительно памятников и согласилась с тем, что советское наследие должно быть «удалено из списка объектов, подлежащих охране», а потом и из публичного пространства. Данилсон-Ярг отметила, что сейчас в Эстонии около тридцати советских памятников, которые охраняются как объекты культурного наследия. «Мы не можем говорить только об их культурной ценности — они также очень четко связаны с безопасностью страны, и вопросы безопасности не могут решаться исходя только с точки зрения ценности наследия», — подчеркнула она. По словам главы минюста Эстонии, окончательно решать судьбу памятников будет правительственная комиссия. В мае нынешнего года парламент Латвии в первом чтении поддержал законопроект о сносе в стране всех советских памятников. Предполагается, что их снесут до 15 ноября.

Советские памятники в Эстонии, которые охраняются государством как представляющие культурную ценность, будут снесены уже в начале следующего года. Это необходимо, потому что они представляют угрозу для безопасности страны, заявила министр юстиции Эстонии Лея Данилсон-Ярг. «Эти памятники … используются для подрыва безопасности Эстонии и пропаганды неправильного подхода к истории. Здесь государство обязано действовать жестко», — сказала Данилсон-Ярг в интервью порталу государственного телерадиовещания ERR. Она отметила, что министр культуры Эстонии Аннели Отт изменила свое мнение относительно памятников и согласилась с тем, что советское наследие должно быть «удалено из списка объектов, подлежащих охране», а потом и из публичного пространства. Данилсон-Ярг отметила, что сейчас в Эстонии около тридцати советских памятников, которые охраняются как объекты культурного наследия. «Мы не можем говорить только об их культурной ценности — они также очень четко связаны с безопасностью страны, и вопросы безопасности не могут решаться исходя только с точки зрения ценности наследия», — подчеркнула она. По словам главы минюста Эстонии, окончательно решать судьбу памятников будет правительственная комиссия. В мае нынешнего года парламент Латвии в первом чтении поддержал законопроект о сносе в стране всех советских памятников. Предполагается, что их снесут до 15 ноября.