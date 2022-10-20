В Эстонии назвали советские памятники угрозой безопасности страны

Министр юстиции Эстонии: советские памятники подрывают безопасность страны
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Похороны маршала Советского Союза Дмитрия Язова на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах. Москва, скульптура, гвоздики, цветы, мемориал, памятник воинам афганцам
В Эстонии готовы изменить законы, чтобы избавиться от советского наследия в виде памятников Фото:

Советские памятники в Эстонии, которые охраняются государством как представляющие культурную ценность, будут снесены уже в начале следующего года. Это необходимо, потому что они представляют угрозу для безопасности страны, заявила министр юстиции Эстонии Лея Данилсон-Ярг.

«Эти памятники … используются для подрыва безопасности Эстонии и пропаганды неправильного подхода к истории. Здесь государство обязано действовать жестко», — сказала Данилсон-Ярг в интервью порталу государственного телерадиовещания ERR.

Она отметила, что министр культуры Эстонии Аннели Отт изменила свое мнение относительно памятников и согласилась с тем, что советское наследие должно быть «удалено из списка объектов, подлежащих охране», а потом и из публичного пространства. Данилсон-Ярг отметила, что сейчас в Эстонии около тридцати советских памятников, которые охраняются как объекты культурного наследия.

«Мы не можем говорить только об их культурной ценности — они также очень четко связаны с безопасностью страны, и вопросы безопасности не могут решаться исходя только с точки зрения ценности наследия», — подчеркнула она. По словам главы минюста Эстонии, окончательно решать судьбу памятников будет правительственная комиссия.

В мае нынешнего года парламент Латвии в первом чтении поддержал законопроект о сносе в стране всех советских памятников. Предполагается, что их снесут до 15 ноября.

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Советские памятники в Эстонии, которые охраняются государством как представляющие культурную ценность, будут снесены уже в начале следующего года. Это необходимо, потому что они представляют угрозу для безопасности страны, заявила министр юстиции Эстонии Лея Данилсон-Ярг. «Эти памятники … используются для подрыва безопасности Эстонии и пропаганды неправильного подхода к истории. Здесь государство обязано действовать жестко», — сказала Данилсон-Ярг в интервью порталу государственного телерадиовещания ERR. Она отметила, что министр культуры Эстонии Аннели Отт изменила свое мнение относительно памятников и согласилась с тем, что советское наследие должно быть «удалено из списка объектов, подлежащих охране», а потом и из публичного пространства. Данилсон-Ярг отметила, что сейчас в Эстонии около тридцати советских памятников, которые охраняются как объекты культурного наследия. «Мы не можем говорить только об их культурной ценности — они также очень четко связаны с безопасностью страны, и вопросы безопасности не могут решаться исходя только с точки зрения ценности наследия», — подчеркнула она. По словам главы минюста Эстонии, окончательно решать судьбу памятников будет правительственная комиссия. В мае нынешнего года парламент Латвии в первом чтении поддержал законопроект о сносе в стране всех советских памятников. Предполагается, что их снесут до 15 ноября.
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