Челябинские общественники описали процедуру возврата забронированных после мобилизации

Денис Рыжий отметил, что включение предприятия в реестр ОПК не всегда дает сотрудникам бронь от мобилизации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Денис Рыжий рассказал о тех действиях, которые предпринимают волонтеры, чтобы вернуть забронированных работников после их ошибочной мобилизации. По словам Рыжего, даже включение предприятия в реестр ОПК не спасает некоторых сотрудников от призыва, а поэтому необходимо действовать оперативно.

«Включаем человека в реестр поступивших обращений, реестр в ежедневном режиме передаем в правительство региона, правительство передает в областной военкомат. Граждан ориентируем, как им действовать дальше, куда им необходимо обратиться», — рассказал URA.RU Рыжий.

По словам Рыжего, не всегда получается вернуть забронированного сотрудника на предприятие. В таком случае необходимо готовить заявление в военную прокуратуру. Там, по словам руководителя регисполкома, разберутся с проблемой, и в случае незаконной мобилизации будут приняты меры по возращению сотрудника на рабочее место.

Сотрудники ОНФ занимаются помощью мобилизованным и их семей с начал частичной мобилизации. За месяц в ВС РФ было призвано свыше 220 тысяч военнообязанных. После вмешательства Народного фронта некоторые из них были возвращены домой, так как их мобилизовали на незаконных основаниях, а именно они не подходили под параметры призыва, указанные в заявлении Минобороны РФ.