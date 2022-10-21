Кремль отверг переговоры Путина с Байденом после беседы глав Минобороны

21 октября 2022 в 18:46 Размер текста - 17 +

В планах нет переговоров между Путиным и Байденом, сообщил Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Необходимости в переговорах глав России и США Владимира Путина и Джо Байдена сейчас нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Нет. В повестке нет», — заявил Песков в ответ на вопрос нужен ли сейчас разговор двух лидеров после звонка главы Минобороны РФ Сергея Шойгу с американским коллегой Ллойдом Остиным. Ранее состоялся диалог между Шойгу и Ллойдом. В ходе него они обсудили «вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине», уточняет агентство Nation News.

Необходимости в переговорах глав России и США Владимира Путина и Джо Байдена сейчас нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Нет. В повестке нет», — заявил Песков в ответ на вопрос нужен ли сейчас разговор двух лидеров после звонка главы Минобороны РФ Сергея Шойгу с американским коллегой Ллойдом Остиным. Ранее состоялся диалог между Шойгу и Ллойдом. В ходе него они обсудили «вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине», уточняет агентство Nation News.