Кремль отверг переговоры Путина с Байденом после беседы глав Минобороны

В планах нет переговоров между Путиным и Байденом, сообщил Песков
Необходимости в переговорах глав России и США Владимира Путина и Джо Байдена сейчас нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет. В повестке нет», — заявил Песков в ответ на вопрос нужен ли сейчас разговор двух лидеров после звонка главы Минобороны РФ Сергея Шойгу с американским коллегой Ллойдом Остиным.
Ранее состоялся диалог между Шойгу и Ллойдом. В ходе него они обсудили «вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине», уточняет агентство Nation News.
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