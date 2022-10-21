Кремль отверг переговоры Путина с Байденом после беседы глав Минобороны

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Большая пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий
В планах нет переговоров между Путиным и Байденом, сообщил Песков Фото:

Необходимости в переговорах глав России и США Владимира Путина и Джо Байдена сейчас нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет. В повестке нет», — заявил Песков в ответ на вопрос нужен ли сейчас разговор двух лидеров после звонка главы Минобороны РФ Сергея Шойгу с американским коллегой Ллойдом Остиным.

Ранее состоялся диалог между Шойгу и Ллойдом. В ходе него они обсудили «вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине», уточняет агентство Nation News.

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Необходимости в переговорах глав России и США Владимира Путина и Джо Байдена сейчас нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Нет. В повестке нет», — заявил Песков в ответ на вопрос нужен ли сейчас разговор двух лидеров после звонка главы Минобороны РФ Сергея Шойгу с американским коллегой Ллойдом Остиным. Ранее состоялся диалог между Шойгу и Ллойдом. В ходе него они обсудили «вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине», уточняет агентство Nation News.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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