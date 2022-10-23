Макрон: конфликт на Украине завершится только по решению Киева

Конфликт на Украине завершится только тогда, когда на это согласится Киев. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на саммите в Риме. При этом он подчеркнул, что необходимо продолжать переговоры с Россией и Украиной.
«Мир на Украине возможен, но тогда, когда это решат украинцы. На условиях, которые они определили», — приводит слова Эммануэля Макрона французская газета Le Figaro.
Президент подчеркнул, что считает важным диалог с Россией. Он напомнил, что никогда не прекращал говорить с президентом РФ Владимиром Путиным. При этом Макрон заявил, что Запад должен поддерживать Украину до тех пор, пока та не сможет ставить условия.
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Конфликт на Украине завершится только тогда, когда на это согласится Киев. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на саммите в Риме. При этом он подчеркнул, что необходимо продолжать переговоры с Россией и Украиной. «Мир на Украине возможен, но тогда, когда это решат украинцы. На условиях, которые они определили», — приводит слова Эммануэля Макрона французская газета Le Figaro. Президент подчеркнул, что считает важным диалог с Россией. Он напомнил, что никогда не прекращал говорить с президентом РФ Владимиром Путиным. При этом Макрон заявил, что Запад должен поддерживать Украину до тех пор, пока та не сможет ставить условия. Ранее президент Франции заявил, что Киеву рано или поздно придется начать переговоры с Москвой. Ранее глава Украины Владимир Зеленский узаконил отказ от переговоров с Путиным. В МИД РФ отметили, что, отказавшись от этого, Киев поставил себя в тупик.