24 октября 2022

Байден ввел санкции против Никарагуа из-за сотрудничества с Россией

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Официальный сайт президента Украины. Москва, байден джо, украинские военные
Байден ввел санкции против президента Никарагуа из-за РФ, сообщает Белый дом Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций против Никарагуа и ее президента Даниэля Ортеги из-за сотрудничества с Россией. Об этом сообщается на официальном сайте администрации американского президента.

«Сегодня президент Байден предпринимает дальнейшие действия, чтобы продемонстрировать нашу приверженность никарагуанскому народу, расширяя инструменты привлечения режима Ортеги-Мурильо к ответственности за его эскалацию нарушений прав человека, продолжающийся демонтаж демократических институтов, нападения на гражданское общество и расширение сотрудничества в области безопасности с Россией», — сообщается на официальном сайте Белого дома.

Ранее сообщалось, что власти США угрожали ввести новые санкции против Ирана за помощь РФ. С таким заявлением выступил первый заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

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Президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций против Никарагуа и ее президента Даниэля Ортеги из-за сотрудничества с Россией. Об этом сообщается на официальном сайте администрации американского президента. «Сегодня президент Байден предпринимает дальнейшие действия, чтобы продемонстрировать нашу приверженность никарагуанскому народу, расширяя инструменты привлечения режима Ортеги-Мурильо к ответственности за его эскалацию нарушений прав человека, продолжающийся демонтаж демократических институтов, нападения на гражданское общество и расширение сотрудничества в области безопасности с Россией», — сообщается на официальном сайте Белого дома. Ранее сообщалось, что власти США угрожали ввести новые санкции против Ирана за помощь РФ. С таким заявлением выступил первый заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.
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© Служба новостей «URA.RU»
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