Кремль оставил на совести Запада удар Украины «грязной бомбой»

По словам Пескова, подход министра обороны США к предостережениям России далек от серьезности
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Кремль «оставит на совести» министра обороны США Ллойда Остина и главы госдепа Энтоти Блинкена отвержение предупреждений России о возможности применения украинской стороной «грязной бомбы». С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«Это подход, далекий от серьезности, непозволителен на фоне серьезности той опасности, о которой мы говорим. Оставляем на совести тех, кто делает такие заявления, и еще раз акцентируем большую опасность, которая кроется в реализации тех планов, которые зафиксированы у украинцев, связанные с „грязной бомбой“», — сказал Песков. Так он ответил на вопрос корреспондента URA.RU.
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