Захарова: Запад разделит останки разрушенной Украины

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Битва ораторов: Тина Канделаки и Мария Захарова. Екатеринбург, захарова мария
Захарова ответила Зеленскому, пожаловавшемуся на недостаток финансирования от Запада Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Западные страны намерены добиться разрушения Украины, чтобы поделить ее между собой. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Когда на Западе сочтут страну достаточно разрушенной, тогда начнется другая история. Только не восстановления, а дележки останков», — написала Захарова в своем telegram-канале.

Так она прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев не получил ни цента от Запада на восстановление страны. По его словам, он оценивается в 17 млрд долларов.

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Западные страны намерены добиться разрушения Украины, чтобы поделить ее между собой. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Когда на Западе сочтут страну достаточно разрушенной, тогда начнется другая история. Только не восстановления, а дележки останков», — написала Захарова в своем telegram-канале. Так она прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев не получил ни цента от Запада на восстановление страны. По его словам, он оценивается в 17 млрд долларов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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