Захарова: Запад разделит останки разрушенной Украины

Захарова ответила Зеленскому, пожаловавшемуся на недостаток финансирования от Запада
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Западные страны намерены добиться разрушения Украины, чтобы поделить ее между собой. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Когда на Западе сочтут страну достаточно разрушенной, тогда начнется другая история. Только не восстановления, а дележки останков», — написала Захарова в своем telegram-канале.
Так она прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев не получил ни цента от Запада на восстановление страны. По его словам, он оценивается в 17 млрд долларов.
Подпишитесь на эксклюзивную рассылку с главными новостями о мобилизации и СВО! Все, что нужно знать, — в одном письме каждый вечер