Эксперты МАГАТЭ отправятся в Киев после предупреждения РФ о «грязной бомбе» 25 октября 2022 в 17:47 Размер текста - 17 + По словам Ульянова, эксперты МАГАТЭ посетят Киев и Желтые воды Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Эксперты Международного агентства по атомной энергии направятся в Киев после предостережений России о подготовке украинской стороной «грязной бомбы». Об этом сообщил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. «В ближайшие дни эксперты МАГАТЭ направятся в Киев и Желтые воды. Это произойдет после предупреждений РФ о подготовке Украиной „грязной бомбы“», — сообщил постпред РФ. Эксперты Международного агентства по атомной энергии направятся в Киев после предостережений России о подготовке украинской стороной «грязной бомбы». Об этом сообщил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. «В ближайшие дни эксперты МАГАТЭ направятся в Киев и Желтые воды. Это произойдет после предупреждений РФ о подготовке Украиной „грязной бомбы“», — сообщил постпред РФ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям