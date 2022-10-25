Эксперты МАГАТЭ отправятся в Киев после предупреждения РФ о «грязной бомбе»

По словам Ульянова, эксперты МАГАТЭ посетят Киев и Желтые воды
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Эксперты Международного агентства по атомной энергии направятся в Киев после предостережений России о подготовке украинской стороной «грязной бомбы». Об этом сообщил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
«В ближайшие дни эксперты МАГАТЭ направятся в Киев и Желтые воды. Это произойдет после предупреждений РФ о подготовке Украиной „грязной бомбы“», — сообщил постпред РФ.
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