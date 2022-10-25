ПО «Маяк» из Озерска (Челябинская область) совершенствует технологию переработки отработанного ядерного топлива (ОЯТ) реакторов БН-800. Как URA.RU сообщил заместитель гендиректора Константин Бугров, регулярная переработка начнется в 2026 году.
«ПО „Маяк“ выступает отправной точкой в цепочке создания топлива для реакторной установки БН-800 на Белоярской АЭС (Башкортостан). Разумеется, отработавшее МОКС-топливо будет поступать на „Маяк“ как на единственное действующее предприятие по переработке ОЯТ в нашей стране», — сообщил URA.RU Бугров.
Новая технология позволяет вновь использовать отработанное МОКС-топливо. Это замкнет ядерный цикл для всех видов ресурсов. В результате существенно сократится образование жидких радиоактивных отходов. В цепочке поставок задействовано, кроме «ПО «Маяк», предприятие «Горно-химический комбинат» («ГХК») из Красноярского края. Там получают составные части топлива ТВЭЛ (тепловыделяющие элементы) из Челябинской области и собирают готовый продукт в виде тепловыделяющих сборок (ТВС). Затем эти сборки отправляют на атомную электростанцию в Свердловскую область.
Кооперация с «ГХК» началась в 2019 году. В результате в настоящее время половину МОКС-топлива на Белоярской АЭС используют из Озерска, вторую половину из Красноярского края. МОКС-топливо представляет из себя смесь с ураном и плутонием. Первого в смеси примерно 93%, второго — порядка семи.
Прогресс в экономике стал следствием научных разработок. Власти РФ увеличили расходы на проведение исследований. Для придания значимости работе в России объявлено о проведении Десятилетия науки и технологий. Как заявляется, научные достижения должны усилить экономику регионов и государства, помочь в удержании технологического приоритета России.
Сотрудники ПО «Маяк» замкнут ядерный топливный цикл
Новые технологии избавят атомную промышленность от отходов
ПО «Маяк» из Озерска (Челябинская область) совершенствует технологию переработки отработанного ядерного топлива (ОЯТ) реакторов БН-800. Как URA.RU сообщил заместитель гендиректора Константин Бугров, регулярная переработка начнется в 2026 году. «ПО „Маяк“ выступает отправной точкой в цепочке создания топлива для реакторной установки БН-800 на Белоярской АЭС (Башкортостан). Разумеется, отработавшее МОКС-топливо будет поступать на „Маяк“ как на единственное действующее предприятие по переработке ОЯТ в нашей стране», — сообщил URA.RU Бугров. Новая технология позволяет вновь использовать отработанное МОКС-топливо. Это замкнет ядерный цикл для всех видов ресурсов. В результате существенно сократится образование жидких радиоактивных отходов. В цепочке поставок задействовано, кроме «ПО «Маяк», предприятие «Горно-химический комбинат» («ГХК») из Красноярского края. Там получают составные части топлива ТВЭЛ (тепловыделяющие элементы) из Челябинской области и собирают готовый продукт в виде тепловыделяющих сборок (ТВС). Затем эти сборки отправляют на атомную электростанцию в Свердловскую область. Кооперация с «ГХК» началась в 2019 году. В результате в настоящее время половину МОКС-топлива на Белоярской АЭС используют из Озерска, вторую половину из Красноярского края. МОКС-топливо представляет из себя смесь с ураном и плутонием. Первого в смеси примерно 93%, второго — порядка семи. Прогресс в экономике стал следствием научных разработок. Власти РФ увеличили расходы на проведение исследований. Для придания значимости работе в России объявлено о проведении Десятилетия науки и технологий. Как заявляется, научные достижения должны усилить экономику регионов и государства, помочь в удержании технологического приоритета России.