Атомщики Озерска вклад в экологическую безопасность внесут современными технологиями Фото: Анна Майорова © URA.RU

ПО «Маяк» из Озерска (Челябинская область) совершенствует технологию переработки отработанного ядерного топлива (ОЯТ) реакторов БН-800. Как URA.RU сообщил заместитель гендиректора Константин Бугров, регулярная переработка начнется в 2026 году.

«ПО „Маяк“ выступает отправной точкой в цепочке создания топлива для реакторной установки БН-800 на Белоярской АЭС (Башкортостан). Разумеется, отработавшее МОКС-топливо будет поступать на „Маяк“ как на единственное действующее предприятие по переработке ОЯТ в нашей стране», — сообщил URA.RU Бугров.

Новая технология позволяет вновь использовать отработанное МОКС-топливо. Это замкнет ядерный цикл для всех видов ресурсов. В результате существенно сократится образование жидких радиоактивных отходов. В цепочке поставок задействовано, кроме «ПО «Маяк», предприятие «Горно-химический комбинат» («ГХК») из Красноярского края. Там получают составные части топлива ТВЭЛ (тепловыделяющие элементы) из Челябинской области и собирают готовый продукт в виде тепловыделяющих сборок (ТВС). Затем эти сборки отправляют на атомную электростанцию в Свердловскую область.

Кооперация с «ГХК» началась в 2019 году. В результате в настоящее время половину МОКС-топлива на Белоярской АЭС используют из Озерска, вторую половину из Красноярского края. МОКС-топливо представляет из себя смесь с ураном и плутонием. Первого в смеси примерно 93%, второго — порядка семи.

Прогресс в экономике стал следствием научных разработок. Власти РФ увеличили расходы на проведение исследований. Для придания значимости работе в России объявлено о проведении Десятилетия науки и технологий. Как заявляется, научные достижения должны усилить экономику регионов и государства, помочь в удержании технологического приоритета России.

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