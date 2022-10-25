Депутат Соболев назвал меры, которые защитят Белгородскую, Курскую и Брянскую области

Депутат Госдумы Соболев: России необходимо усилить защиту границ и бороться с диверсионными группами

25 октября 2022 в 21:17 Размер текста - 17 +

ФСБ и пограничные войска должны усилить защиту границ РФ с Украиной, считает Виктор Соболев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине России на пограничных с Украиной территориях, в частности, Белгородской, Курской, Брянской областей, необходимо усилить три меры: улучшить защиту границ, закрыть воздушное пространство от ударов реактивных систем залпового огня HIMARS и усилить борьбу с диверсионными группами. Об этом в беседе с URA.RU рассказал член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант, командующий 58-й армией (2003 год) Виктор Соболев. «Первое, необходимо обеспечить защиту наших границ. Это задача ФСБ и пограничных войск. Второе, обеспечить противовоздушные перекрытия от ударов HIMARS, которые летят в сторону Белгородской, Курской и Брянской областей. Третье, это борьба с диверсионными группами, которые проникают, потому что граница у нас с Украиной особо-то и не охранялась. Вот эти меры нужно принимать», — объяснил Виктор Соболев. Также депутат указал, что следует наносить удары по мостам и другим объектам на коммуникациях, чтобы препятствовать попаданию оружия НАТО в зону боевых действий. «Нужно наносить удары по тем объектам на коммуникациях, которые препятствуют вводу новых вооружений, новой техники, новых боеприпасов в зонах боевых действий. Не по энергосистемам, объектам энергообеспечения, а по объектам на коммуникациях — мостам и так далее. Наносить удары, чтобы НАТОвское оружие не попадало в зону боевых действий. Таким образом мы поможем нашей группировке войск разгромить оставшиеся украинские части, которые уже проводят шестую мобилизацию, и одержать наконец победу», — сказал спикер. В ходе заседания координационного совета по нуждам СВО мэр Москвы Сергей Собянин заявил о необходимости введения мер дополнительного реагирования в приграничных субъектах РФ, таких как Белгород. В большинстве регионов работа по реагированию на угрозы безопасности ведется планово.

России на пограничных с Украиной территориях, в частности, Белгородской, Курской, Брянской областей, необходимо усилить три меры: улучшить защиту границ, закрыть воздушное пространство от ударов реактивных систем залпового огня HIMARS и усилить борьбу с диверсионными группами. Об этом в беседе с URA.RU рассказал член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант, командующий 58-й армией (2003 год) Виктор Соболев. «Первое, необходимо обеспечить защиту наших границ. Это задача ФСБ и пограничных войск. Второе, обеспечить противовоздушные перекрытия от ударов HIMARS, которые летят в сторону Белгородской, Курской и Брянской областей. Третье, это борьба с диверсионными группами, которые проникают, потому что граница у нас с Украиной особо-то и не охранялась. Вот эти меры нужно принимать», — объяснил Виктор Соболев. Также депутат указал, что следует наносить удары по мостам и другим объектам на коммуникациях, чтобы препятствовать попаданию оружия НАТО в зону боевых действий. «Нужно наносить удары по тем объектам на коммуникациях, которые препятствуют вводу новых вооружений, новой техники, новых боеприпасов в зонах боевых действий. Не по энергосистемам, объектам энергообеспечения, а по объектам на коммуникациях — мостам и так далее. Наносить удары, чтобы НАТОвское оружие не попадало в зону боевых действий. Таким образом мы поможем нашей группировке войск разгромить оставшиеся украинские части, которые уже проводят шестую мобилизацию, и одержать наконец победу», — сказал спикер. В ходе заседания координационного совета по нуждам СВО мэр Москвы Сергей Собянин заявил о необходимости введения мер дополнительного реагирования в приграничных субъектах РФ, таких как Белгород. В большинстве регионов работа по реагированию на угрозы безопасности ведется планово.