Освобождение от мобилизации предоставляется вне зависимости от числа детей в семье
новость из сюжетаМобилизация в России
Отцы детей-инвалидов освобождены от частичной мобилизации. Об этом сообщила глава комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Нина Останина.
Освобождение от мобилизации предоставляется вне зависимости от числа детей в семье, сообщила Останина в своем telegram-канале. Кроме того, Министерство обороны РФ решило освободить от мобилизации отцов двух детей при условии беременности жены третьим ребенком. Срок беременности должен составлять не менее 22 недель.
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