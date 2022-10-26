Отцы детей-инвалидов освобождены от частичной мобилизации

26 октября 2022 в 14:18 Размер текста - 17 +

Освобождение от мобилизации предоставляется вне зависимости от числа детей в семье Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Отцы детей-инвалидов освобождены от частичной мобилизации. Об этом сообщила глава комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Нина Останина. Освобождение от мобилизации предоставляется вне зависимости от числа детей в семье, сообщила Останина в своем telegram-канале. Кроме того, Министерство обороны РФ решило освободить от мобилизации отцов двух детей при условии беременности жены третьим ребенком. Срок беременности должен составлять не менее 22 недель.

Отцы детей-инвалидов освобождены от частичной мобилизации. Об этом сообщила глава комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Нина Останина. Освобождение от мобилизации предоставляется вне зависимости от числа детей в семье, сообщила Останина в своем telegram-канале. Кроме того, Министерство обороны РФ решило освободить от мобилизации отцов двух детей при условии беременности жены третьим ребенком. Срок беременности должен составлять не менее 22 недель.