Отцы детей-инвалидов освобождены от частичной мобилизации

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Освобождение от мобилизации предоставляется вне зависимости от числа детей в семье Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Отцы детей-инвалидов освобождены от частичной мобилизации. Об этом сообщила глава комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Нина Останина.

Освобождение от мобилизации предоставляется вне зависимости от числа детей в семье, сообщила Останина в своем telegram-канале. Кроме того, Министерство обороны РФ решило освободить от мобилизации отцов двух детей при условии беременности жены третьим ребенком. Срок беременности должен составлять не менее 22 недель.

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Отцы детей-инвалидов освобождены от частичной мобилизации. Об этом сообщила глава комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Нина Останина. Освобождение от мобилизации предоставляется вне зависимости от числа детей в семье, сообщила Останина в своем telegram-канале. Кроме того, Министерство обороны РФ решило освободить от мобилизации отцов двух детей при условии беременности жены третьим ребенком. Срок беременности должен составлять не менее 22 недель.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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