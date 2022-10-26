26 октября 2022

Власти РФ готовы исключить Nissan из параллельного импорта

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Миасс. Войнов. Третьяков. Челябинск., рено, автосалон, ниссан
Nissan исключат из списка параллельного импорта после налаживания обслуживания автомобилей Фото:

Министерство промышленности и торговли РФ готово исключить автомобили марки Nissan из списка параллельного импорта. Это произойдет после того, как в стране наладится послепродажное обслуживание автомобилей бренда. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

«Что касается исключения Nissan из списка параллельного импорта, мы готовы осуществить данную работу. Когда будем уверены, что система послепродажного обслуживания автомобилей бренда Nissan функционирует надлежащим образом», — передает сообщения пресс-службы РИА Новости.

Ранее стало известно, что все российские активы Nissan перейдут к ФГУП «НАМИ». Поставкой запчастей будет заниматься АвтоВАЗ, сообщает RT.

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Министерство промышленности и торговли РФ готово исключить автомобили марки Nissan из списка параллельного импорта. Это произойдет после того, как в стране наладится послепродажное обслуживание автомобилей бренда. Об этом сообщили в пресс-службе министерства. «Что касается исключения Nissan из списка параллельного импорта, мы готовы осуществить данную работу. Когда будем уверены, что система послепродажного обслуживания автомобилей бренда Nissan функционирует надлежащим образом», — передает сообщения пресс-службы РИА Новости. Ранее стало известно, что все российские активы Nissan перейдут к ФГУП «НАМИ». Поставкой запчастей будет заниматься АвтоВАЗ, сообщает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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