Власти РФ готовы исключить Nissan из параллельного импорта

27 октября 2022 в 09:17 Размер текста - 17 +

Nissan исключат из списка параллельного импорта после налаживания обслуживания автомобилей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Министерство промышленности и торговли РФ готово исключить автомобили марки Nissan из списка параллельного импорта. Это произойдет после того, как в стране наладится послепродажное обслуживание автомобилей бренда. Об этом сообщили в пресс-службе министерства. «Что касается исключения Nissan из списка параллельного импорта, мы готовы осуществить данную работу. Когда будем уверены, что система послепродажного обслуживания автомобилей бренда Nissan функционирует надлежащим образом», — передает сообщения пресс-службы РИА Новости. Ранее стало известно, что все российские активы Nissan перейдут к ФГУП «НАМИ». Поставкой запчастей будет заниматься АвтоВАЗ, сообщает RT.

Министерство промышленности и торговли РФ готово исключить автомобили марки Nissan из списка параллельного импорта. Это произойдет после того, как в стране наладится послепродажное обслуживание автомобилей бренда. Об этом сообщили в пресс-службе министерства. «Что касается исключения Nissan из списка параллельного импорта, мы готовы осуществить данную работу. Когда будем уверены, что система послепродажного обслуживания автомобилей бренда Nissan функционирует надлежащим образом», — передает сообщения пресс-службы РИА Новости. Ранее стало известно, что все российские активы Nissan перейдут к ФГУП «НАМИ». Поставкой запчастей будет заниматься АвтоВАЗ, сообщает RT.