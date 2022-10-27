СК РФ возбудил первое уголовное дело о неисполнении приказа в военное время

27 октября 2022 в 14:57 Размер текста - 17 +

СКР возбудил впервые возбудил уголовное дело неисполнении приказа в военное время Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Следственный комитет России (СКР) впервые возбудил уголовное дело о неисполнении приказа в военное время. Об этом сообщил российский общественный деятель Павел Чиков. По его словам, речь идет о контрактнике, который не исполнил приказ отбыть в служебную командировку для участия в боевых действиях. «Это является неисполнением подчиненным приказа начальника, отданного в установленном порядке. [К тому же приказ был отдан] в период военного положения… в условиях ведения боевых действий», — сообщил Чиков в своем telegram-канале. Согласно закону, неисполнение приказа в этих условиях равно отказу от участия в военных или боевых действиях. Состав преступления был введен в Уголовный кодекс РФ поправками от 24 сентября этого года. Наказание предполагает от двух до трех лет лишения свободы, добавил Чиков. Ранее сообщалось, что в России возбуждено первое уголовное дело о самовольном оставлении части мобилизованным. Против жителя Якутии, призванного по мобилизации и самовольно оставившего войсковую часть в Бурятии, возбудили уголовное дело.

Следственный комитет России (СКР) впервые возбудил уголовное дело о неисполнении приказа в военное время. Об этом сообщил российский общественный деятель Павел Чиков. По его словам, речь идет о контрактнике, который не исполнил приказ отбыть в служебную командировку для участия в боевых действиях. «Это является неисполнением подчиненным приказа начальника, отданного в установленном порядке. [К тому же приказ был отдан] в период военного положения… в условиях ведения боевых действий», — сообщил Чиков в своем telegram-канале. Согласно закону, неисполнение приказа в этих условиях равно отказу от участия в военных или боевых действиях. Состав преступления был введен в Уголовный кодекс РФ поправками от 24 сентября этого года. Наказание предполагает от двух до трех лет лишения свободы, добавил Чиков. Ранее сообщалось, что в России возбуждено первое уголовное дело о самовольном оставлении части мобилизованным. Против жителя Якутии, призванного по мобилизации и самовольно оставившего войсковую часть в Бурятии, возбудили уголовное дело.