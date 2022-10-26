В РФ возбудили первое дело об оставлении части мобилизованным

26 октября 2022 в 17:49 Размер текста - 17 +

Мобилизованный сбежал из части через дыру в заборе Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В России возбуждено первое уголовное дело о самовольном оставлении части мобилизованным. Об этом заявил российский юрист, правозащитник и общественный деятель Павел Чиков. «Ни в какую Украину не поеду, не буду стрелять», — привел Чиков слова обвиняемого в своем telegram-канале. Он добавил, что после данных слов ему угрожали расправой и уголовной ответственностью. После этого он сбежал из части через дыру в заборе. Юрист сообщил, что на жителя Якутии, призванного по мобилизации и самовольно оставившего войсковую часть в Бурятии, куда он был доставлен из военного комиссариата, возбудили уголовное по части 2.1 статьи 337 УК РФ. Его разыскивают правоохранительные органы. Ранее сообщалось, что в России возбудили первое уголовное дело за уклонение от мобилизации, подозреваемого задержал ОМОН. Мужчина отказался расписываться в повестке, врученной военкоматом.

В России возбуждено первое уголовное дело о самовольном оставлении части мобилизованным. Об этом заявил российский юрист, правозащитник и общественный деятель Павел Чиков. «Ни в какую Украину не поеду, не буду стрелять», — привел Чиков слова обвиняемого в своем telegram-канале. Он добавил, что после данных слов ему угрожали расправой и уголовной ответственностью. После этого он сбежал из части через дыру в заборе. Юрист сообщил, что на жителя Якутии, призванного по мобилизации и самовольно оставившего войсковую часть в Бурятии, куда он был доставлен из военного комиссариата, возбудили уголовное по части 2.1 статьи 337 УК РФ. Его разыскивают правоохранительные органы. Ранее сообщалось, что в России возбудили первое уголовное дело за уклонение от мобилизации, подозреваемого задержал ОМОН. Мужчина отказался расписываться в повестке, врученной военкоматом.