В РФ возбудили первое дело об оставлении части мобилизованным

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Мобилизованный сбежал из части через дыру в заборе Фото:
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Мобилизация в России

В России возбуждено первое уголовное дело о самовольном оставлении части мобилизованным. Об этом заявил российский юрист, правозащитник и общественный деятель Павел Чиков.

«Ни в какую Украину не поеду, не буду стрелять», — привел Чиков слова обвиняемого в своем telegram-канале. Он добавил, что после данных слов ему угрожали расправой и уголовной ответственностью. После этого он сбежал из части через дыру в заборе.

Юрист сообщил, что на жителя Якутии, призванного по мобилизации и самовольно оставившего войсковую часть в Бурятии, куда он был доставлен из военного комиссариата, возбудили уголовное по части 2.1 статьи 337 УК РФ. Его разыскивают правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что в России возбудили первое уголовное дело за уклонение от мобилизации, подозреваемого задержал ОМОН. Мужчина отказался расписываться в повестке, врученной военкоматом.

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В России возбуждено первое уголовное дело о самовольном оставлении части мобилизованным. Об этом заявил российский юрист, правозащитник и общественный деятель Павел Чиков. «Ни в какую Украину не поеду, не буду стрелять», — привел Чиков слова обвиняемого в своем telegram-канале. Он добавил, что после данных слов ему угрожали расправой и уголовной ответственностью. После этого он сбежал из части через дыру в заборе. Юрист сообщил, что на жителя Якутии, призванного по мобилизации и самовольно оставившего войсковую часть в Бурятии, куда он был доставлен из военного комиссариата, возбудили уголовное по части 2.1 статьи 337 УК РФ. Его разыскивают правоохранительные органы. Ранее сообщалось, что в России возбудили первое уголовное дело за уклонение от мобилизации, подозреваемого задержал ОМОН. Мужчина отказался расписываться в повестке, врученной военкоматом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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