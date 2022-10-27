В Пентагоне отрицают возможность провокации с «грязной бомбой»

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Пентагон, пентагон, пентагон сша, штаб квартира министерства обороны сша
В Пентагоне не увидели признаков возможного применения «грязной бомбы» со стороны России и Украины Фото:
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В Пентагоне отказались подтверждать наличие признаков возможной провокации с применением «грязной бомбы» со стороны России или Украины. Об этом сообщил глава Пентагона Ллойд Остин.

«Со стороны России или Украины не планируется применение «грязной бомбы», — цитирует Остина РИА Новости. Он добавил, что в США не видят для этого признаков.

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В Пентагоне отказались подтверждать наличие признаков возможной провокации с применением «грязной бомбы» со стороны России или Украины. Об этом сообщил глава Пентагона Ллойд Остин. «Со стороны России или Украины не планируется применение «грязной бомбы», — цитирует Остина РИА Новости. Он добавил, что в США не видят для этого признаков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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