В Пентагоне отрицают возможность провокации с «грязной бомбой»

В Пентагоне не увидели признаков возможного применения «грязной бомбы» со стороны России и Украины
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Пентагоне отказались подтверждать наличие признаков возможной провокации с применением «грязной бомбы» со стороны России или Украины. Об этом сообщил глава Пентагона Ллойд Остин.
«Со стороны России или Украины не планируется применение «грязной бомбы», — цитирует Остина РИА Новости. Он добавил, что в США не видят для этого признаков.
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