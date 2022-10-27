В более десяти населенных пунктов Белгородской области ввели режим ЧС 27 октября 2022 в 23:58 Размер текста - 17 + В 12 населенных пунктах белгородской области введен режим ЧС Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели в 12 приграничных населенных пунктах Белгородской области. Об этом сообщили главы районов. «Было принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации на территории сел Красный Хутор, Наумовка, Новая Наумовка и Вторая Наумовка Краснооктябрьского сельского поселения Белгородского района. Жители этих сел будут переселены в безопасное место», — написал глава Белгородского района Владимир Перцев в своем Telegram. Особый режим ввели и власти Шебекинского, Валуйского городских округов. Глава Краснояружского района Андрей Миськов также сообщил о введении режима ЧС в селе Староселье. Как отмечал губернатор Вячеслав Гладков, статус введения режима ЧС даст людям возможность компенсировать ряд своих расходов. В частности, жителям смогут возместить затраты на оплату за аренду жилья. Ранее режим ЧС был введен в четырех селах Белгородской области. Приграничные населенные пункты региона подвергаются регулярным обстрелам со стороны ВСУ с начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели в 12 приграничных населенных пунктах Белгородской области. Об этом сообщили главы районов. «Было принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации на территории сел Красный Хутор, Наумовка, Новая Наумовка и Вторая Наумовка Краснооктябрьского сельского поселения Белгородского района. Жители этих сел будут переселены в безопасное место», — написал глава Белгородского района Владимир Перцев в своем Telegram. Особый режим ввели и власти Шебекинского, Валуйского городских округов. Глава Краснояружского района Андрей Миськов также сообщил о введении режима ЧС в селе Староселье. Как отмечал губернатор Вячеслав Гладков, статус введения режима ЧС даст людям возможность компенсировать ряд своих расходов. В частности, жителям смогут возместить затраты на оплату за аренду жилья. Ранее режим ЧС был введен в четырех селах Белгородской области. Приграничные населенные пункты региона подвергаются регулярным обстрелам со стороны ВСУ с начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям