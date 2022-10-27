27 октября 2022

В более десяти населенных пунктов Белгородской области ввели режим ЧС

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В 12 населенных пунктах белгородской области введен режим ЧС Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели в 12 приграничных населенных пунктах Белгородской области. Об этом сообщили главы районов.

«Было принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации на территории сел Красный Хутор, Наумовка, Новая Наумовка и Вторая Наумовка Краснооктябрьского сельского поселения Белгородского района. Жители этих сел будут переселены в безопасное место», — написал глава Белгородского района Владимир Перцев в своем Telegram. Особый режим ввели и власти Шебекинского, Валуйского городских округов. Глава Краснояружского района Андрей Миськов также сообщил о введении режима ЧС в селе Староселье.

Как отмечал губернатор Вячеслав Гладков, статус введения режима ЧС даст людям возможность компенсировать ряд своих расходов. В частности, жителям смогут возместить затраты на оплату за аренду жилья.

Ранее режим ЧС был введен в четырех селах Белгородской области. Приграничные населенные пункты региона подвергаются регулярным обстрелам со стороны ВСУ с начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

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Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели в 12 приграничных населенных пунктах Белгородской области. Об этом сообщили главы районов. «Было принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации на территории сел Красный Хутор, Наумовка, Новая Наумовка и Вторая Наумовка Краснооктябрьского сельского поселения Белгородского района. Жители этих сел будут переселены в безопасное место», — написал глава Белгородского района Владимир Перцев в своем Telegram. Особый режим ввели и власти Шебекинского, Валуйского городских округов. Глава Краснояружского района Андрей Миськов также сообщил о введении режима ЧС в селе Староселье. Как отмечал губернатор Вячеслав Гладков, статус введения режима ЧС даст людям возможность компенсировать ряд своих расходов. В частности, жителям смогут возместить затраты на оплату за аренду жилья. Ранее режим ЧС был введен в четырех селах Белгородской области. Приграничные населенные пункты региона подвергаются регулярным обстрелам со стороны ВСУ с начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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