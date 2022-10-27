В четырех селах Белгородской области ввели режим ЧС

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Жителей сел будут отправлены в безопасное место Фото:
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В четырех селах Белгородской области ввели режим ЧС, жители этих сел будут отправлены в безопасное место. Об этом сообщили региональные власти.

«Было принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации на территории сел Красный Хутор, Наумовка, Новая Наумовка и Вторая Наумовка Краснооктябрьского сельского поселения Белгородского района», — написал глава районной администрации Владимир Перцев в своем telegram-канале. По словам чиновника, жители этих поселков будут отправлены в безопасное место.

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В четырех селах Белгородской области ввели режим ЧС, жители этих сел будут отправлены в безопасное место. Об этом сообщили региональные власти. «Было принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации на территории сел Красный Хутор, Наумовка, Новая Наумовка и Вторая Наумовка Краснооктябрьского сельского поселения Белгородского района», — написал глава районной администрации Владимир Перцев в своем telegram-канале. По словам чиновника, жители этих поселков будут отправлены в безопасное место.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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