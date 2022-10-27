Жителей сел будут отправлены в безопасное место
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В четырех селах Белгородской области ввели режим ЧС, жители этих сел будут отправлены в безопасное место. Об этом сообщили региональные власти.
«Было принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации на территории сел Красный Хутор, Наумовка, Новая Наумовка и Вторая Наумовка Краснооктябрьского сельского поселения Белгородского района», — написал глава районной администрации Владимир Перцев в своем telegram-канале. По словам чиновника, жители этих поселков будут отправлены в безопасное место.
Все, что нужно знать о мобилизации и СВО, — в одном письме каждый вечер. Подпишитесь на нашу эксклюзивную рассылку!