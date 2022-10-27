Кадыров раскрыл потери чеченского спецназа при обстреле Херсонской области

Кадыров: при обстреле Херсонской области погибли 23 бойца из Чечни, 58 получили ранения

28 октября 2022 в 02:07 Размер текста - 17 +

Кадыров сообщил о гибели 23 чеченцев при обстреле Херсонской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В начале недели одно из чеченских подразделений попало под артиллерийский обстрел противника в Херсонской области. В результате погибли 23 бойца, еще 58 получили ранения, четверо из которых тяжелые. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. «В начале текущей недели артобстрелу подверглось одно из чеченских подразделений. Это произошло в Херсонской области. Все спасательные работы на месте завершены и есть окончательный список погибших и пострадавших. Погибло 23 бойца и 58 ранено. Из них четверо получили тяжелые травмы. Их жизни ничего не угрожает», — написал Кадыров в Telegram, выразив соболезнования родным погибших. Он подчеркнул, что это «не означает, что сатанисты ушли от мести». По его словам, «чеченские бойцы будут настигать врага и нещадно уничтожать». Как сообщил глава республики, в тот же день в качестве акта возмездия была проведена вылазка спецназа, в ходе которой «прямиком в ад было отправлено около 70 бандеровцев». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что в ходе нее потери украинских войск в семь-десять раз выше российских, передает LIFE . Кадыров ранее сообщал, что ВС РФ переходят в наступление и теперь «не остановятся нигде». Он также называл военные действия на Украине «священной войной», сравнивая их с большим джихадом, в котором должны участвовать все.

В начале недели одно из чеченских подразделений попало под артиллерийский обстрел противника в Херсонской области. В результате погибли 23 бойца, еще 58 получили ранения, четверо из которых тяжелые. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. «В начале текущей недели артобстрелу подверглось одно из чеченских подразделений. Это произошло в Херсонской области. Все спасательные работы на месте завершены и есть окончательный список погибших и пострадавших. Погибло 23 бойца и 58 ранено. Из них четверо получили тяжелые травмы. Их жизни ничего не угрожает», — написал Кадыров в Telegram, выразив соболезнования родным погибших. Он подчеркнул, что это «не означает, что сатанисты ушли от мести». По его словам, «чеченские бойцы будут настигать врага и нещадно уничтожать». Как сообщил глава республики, в тот же день в качестве акта возмездия была проведена вылазка спецназа, в ходе которой «прямиком в ад было отправлено около 70 бандеровцев». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что в ходе нее потери украинских войск в семь-десять раз выше российских, передает LIFE. Кадыров ранее сообщал, что ВС РФ переходят в наступление и теперь «не остановятся нигде». Он также называл военные действия на Украине «священной войной», сравнивая их с большим джихадом, в котором должны участвовать все.