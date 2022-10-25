25 октября 2022

Кадыров назвал военные действия на Украине «священной войной»

Кадыров: спецоперация на Украине — это джихад
© Служба новостей «URA.RU»
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XIX съезд всероссийской политической партии
Каждый уважающий себя верующий должен отправиться на фронт, заявил Рамзан Кадыров Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Спецоперация на Украине — большой джихад, в котором должны участвовать все. Такое заявление сделал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

«Клянусь именем Всевышнего — это большой джихад. И мы не остановимся», — заявил Рамзан Кадыров, говоря о спецоперации, в своем видеообращении, опубликованном в Telegram.

Глава Чечни признался, что любит Россию, ее народ и традиции. Он обратился к россиянам с призывом любить Родину и не только на словах. «Сегодня Всевышний дал нам возможность уничтожить этих шайтанов и их идеологию. <…> Каждый верующий и уважающий себя человек не останется сидеть дома», — сказал Кадыров.

Ранее сообщалось, что Рамзан Кадыров объявил о переходе спецоперации в новую фазу. Россия проводит спецоперацию РФ на Украине с 24 февраля. Ее основная задача, как заявлял президент РФ Владимир Путин, — защита мирных граждан Донбасса от геноцида киевской власти.

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Спецоперация на Украине — большой джихад, в котором должны участвовать все. Такое заявление сделал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. «Клянусь именем Всевышнего — это большой джихад. И мы не остановимся», — заявил Рамзан Кадыров, говоря о спецоперации, в своем видеообращении, опубликованном в Telegram. Глава Чечни признался, что любит Россию, ее народ и традиции. Он обратился к россиянам с призывом любить Родину и не только на словах. «Сегодня Всевышний дал нам возможность уничтожить этих шайтанов и их идеологию. <…> Каждый верующий и уважающий себя человек не останется сидеть дома», — сказал Кадыров. Ранее сообщалось, что Рамзан Кадыров объявил о переходе спецоперации в новую фазу. Россия проводит спецоперацию РФ на Украине с 24 февраля. Ее основная задача, как заявлял президент РФ Владимир Путин, — защита мирных граждан Донбасса от геноцида киевской власти.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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