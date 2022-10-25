Кадыров назвал военные действия на Украине «священной войной»

Кадыров: спецоперация на Украине — это джихад

26 октября 2022 в 00:22 Размер текста - 17 +

Каждый уважающий себя верующий должен отправиться на фронт, заявил Рамзан Кадыров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Спецоперация на Украине — большой джихад, в котором должны участвовать все. Такое заявление сделал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. «Клянусь именем Всевышнего — это большой джихад. И мы не остановимся», — заявил Рамзан Кадыров, говоря о спецоперации, в своем видеообращении, опубликованном в Telegram. Глава Чечни признался, что любит Россию, ее народ и традиции. Он обратился к россиянам с призывом любить Родину и не только на словах. «Сегодня Всевышний дал нам возможность уничтожить этих шайтанов и их идеологию. <…> Каждый верующий и уважающий себя человек не останется сидеть дома», — сказал Кадыров. Ранее сообщалось, что Рамзан Кадыров объявил о переходе спецоперации в новую фазу. Россия проводит спецоперацию РФ на Украине с 24 февраля. Ее основная задача, как заявлял президент РФ Владимир Путин, — защита мирных граждан Донбасса от геноцида киевской власти.

Спецоперация на Украине — большой джихад, в котором должны участвовать все. Такое заявление сделал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. «Клянусь именем Всевышнего — это большой джихад. И мы не остановимся», — заявил Рамзан Кадыров, говоря о спецоперации, в своем видеообращении, опубликованном в Telegram. Глава Чечни признался, что любит Россию, ее народ и традиции. Он обратился к россиянам с призывом любить Родину и не только на словах. «Сегодня Всевышний дал нам возможность уничтожить этих шайтанов и их идеологию. <…> Каждый верующий и уважающий себя человек не останется сидеть дома», — сказал Кадыров. Ранее сообщалось, что Рамзан Кадыров объявил о переходе спецоперации в новую фазу. Россия проводит спецоперацию РФ на Украине с 24 февраля. Ее основная задача, как заявлял президент РФ Владимир Путин, — защита мирных граждан Донбасса от геноцида киевской власти.