Кадыров пообещал прорыв войск РФ в ходе спецоперации на Украине

26 октября 2022 в 00:26 Размер текста - 17 +

Российские войска переходят в активное наступление на Украине, заявил Рамзан Кадыров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские войска переходят в наступление в ходе спецоперации на Украине. Об этом заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, пообещав вскоре сообщить хорошие новости с фронта. «Мы будем нападать на них каждый день. Я вам даю слово будут у нас такие показатели, что им мало не покажется. <…> Ждите, скоро будут хорошие новости с фронта», — заявил Рамзан Кадыров в видеообращении, которое он опубликовал в своем telegram-канале. Глава Чечни добавил, что теперь Вооруженные силы России не остановятся нигде. «Мы уже приняли решение не обороняться, а нападать везде — так оно и будет», — подчеркнул он. Ранее Кадыров заявил, что спецоперация на Украине переросла в войну. Он заявил, что недоволен тем, что Россия слабо отвечает на атаки со стороны Украины. Россия проводит спецоперацию РФ на Украине с 24 февраля. Ее основная задача, как заявлял президент РФ Владимир Путин, — защита мирных граждан Донбасса от геноцида киевской власти.

Российские войска переходят в наступление в ходе спецоперации на Украине. Об этом заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, пообещав вскоре сообщить хорошие новости с фронта. «Мы будем нападать на них каждый день. Я вам даю слово будут у нас такие показатели, что им мало не покажется. <…> Ждите, скоро будут хорошие новости с фронта», — заявил Рамзан Кадыров в видеообращении, которое он опубликовал в своем telegram-канале. Глава Чечни добавил, что теперь Вооруженные силы России не остановятся нигде. «Мы уже приняли решение не обороняться, а нападать везде — так оно и будет», — подчеркнул он. Ранее Кадыров заявил, что спецоперация на Украине переросла в войну. Он заявил, что недоволен тем, что Россия слабо отвечает на атаки со стороны Украины. Россия проводит спецоперацию РФ на Украине с 24 февраля. Ее основная задача, как заявлял президент РФ Владимир Путин, — защита мирных граждан Донбасса от геноцида киевской власти.