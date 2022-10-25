25 октября 2022

Кадыров пообещал прорыв войск РФ в ходе спецоперации на Украине

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Ежегодное послание Президента Российской Федерации федеральному собранию. Москва, кадыров рамзан, портрет
Российские войска переходят в активное наступление на Украине, заявил Рамзан Кадыров Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские войска переходят в наступление в ходе спецоперации на Украине. Об этом заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, пообещав вскоре сообщить хорошие новости с фронта.

«Мы будем нападать на них каждый день. Я вам даю слово будут у нас такие показатели, что им мало не покажется. <…> Ждите, скоро будут хорошие новости с фронта», — заявил Рамзан Кадыров в видеообращении, которое он опубликовал в своем telegram-канале.

Глава Чечни добавил, что теперь Вооруженные силы России не остановятся нигде. «Мы уже приняли решение не обороняться, а нападать везде — так оно и будет», — подчеркнул он.

Ранее Кадыров заявил, что спецоперация на Украине переросла в войну. Он заявил, что недоволен тем, что Россия слабо отвечает на атаки со стороны Украины. Россия проводит спецоперацию РФ на Украине с 24 февраля. Ее основная задача, как заявлял президент РФ Владимир Путин, — защита мирных граждан Донбасса от геноцида киевской власти.

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Российские войска переходят в наступление в ходе спецоперации на Украине. Об этом заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, пообещав вскоре сообщить хорошие новости с фронта. «Мы будем нападать на них каждый день. Я вам даю слово будут у нас такие показатели, что им мало не покажется. <…> Ждите, скоро будут хорошие новости с фронта», — заявил Рамзан Кадыров в видеообращении, которое он опубликовал в своем telegram-канале. Глава Чечни добавил, что теперь Вооруженные силы России не остановятся нигде. «Мы уже приняли решение не обороняться, а нападать везде — так оно и будет», — подчеркнул он. Ранее Кадыров заявил, что спецоперация на Украине переросла в войну. Он заявил, что недоволен тем, что Россия слабо отвечает на атаки со стороны Украины. Россия проводит спецоперацию РФ на Украине с 24 февраля. Ее основная задача, как заявлял президент РФ Владимир Путин, — защита мирных граждан Донбасса от геноцида киевской власти.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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