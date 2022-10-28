Washington Times: США откажется от Украины из-за кризиса

28 октября 2022 в 18:21 Размер текста - 17 +

США балансирует на грани рецессии, сообщают в западных СМИ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киев может остаться без поддержки США в связи с экономическим кризисом, который приближает американскую экономику к рецессии. Статью об этом опубликовали авторы The Washington Times. «Ценник на американскую военную помощь Украине растет, а экономика США балансирует на грани рецессии. Трещины начали проявляться в двухпартийной поддержке в Вашингтоне для предоставления Киеву поддержки, необходимой для отражения 8-месячного нападения России», — сообщает издание. Администрация президента США Джо Байдена пытается приуменьшить разногласия на фоне горячей политической риторики промежуточных избирательных кампаний, добавило издание. Также в случае победы республиканцев на промежуточных выборах Вашингтон сократит помощь Киеву, что может подорвать способность Европы поддерживать Украину. Западные страны увеличили поставки военной помощи Украине после начала российской спецоперации 24 февраля. Позже Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что США должны остаться в Европе и продолжить оказывать военную и материальную помощь Украине. В противном случае победа России в спецоперации станет для Запада настоящей катастрофой, считает он.

Киев может остаться без поддержки США в связи с экономическим кризисом, который приближает американскую экономику к рецессии. Статью об этом опубликовали авторы The Washington Times. «Ценник на американскую военную помощь Украине растет, а экономика США балансирует на грани рецессии. Трещины начали проявляться в двухпартийной поддержке в Вашингтоне для предоставления Киеву поддержки, необходимой для отражения 8-месячного нападения России», — сообщает издание. Администрация президента США Джо Байдена пытается приуменьшить разногласия на фоне горячей политической риторики промежуточных избирательных кампаний, добавило издание. Также в случае победы республиканцев на промежуточных выборах Вашингтон сократит помощь Киеву, что может подорвать способность Европы поддерживать Украину. Западные страны увеличили поставки военной помощи Украине после начала российской спецоперации 24 февраля. Позже Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что США должны остаться в Европе и продолжить оказывать военную и материальную помощь Украине. В противном случае победа России в спецоперации станет для Запада настоящей катастрофой, считает он.