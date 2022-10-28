Столтенберг: США должны остаться с Украиной и не дать победить России

28 октября 2022 в 11:08 Размер текста - 17 +

Столтенберг уверен, что США не прекратят поддерживать Киев после победы республиканцев на выборах Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США должны остаться в Европе и продолжить оказывать военную и материальную помощь Украине. В противном случае победа России в спецоперации станет для Запада настоящей катастрофой. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. «Присутствие Соединенных Штатов, а также Канады в Европе необходимо для прочности и надежности этой трансатлантической связи», — передает слова Столтенберга издание Politico. Также глава НАТО предположил, что победа РФ в спецоперации станет катастрофой для многих стран Запада. «Победоносная Россия будет проблемой для всех нас в Европе и Северной Америке, для всего НАТО», — сказал генеральный секретарь. Глава Североатлантического альянса надеется, что предстоящие промежуточные выборы в американский конгресс не оборвут поддержку Киеву со стороны штатов. «Я уверен, что даже в случае победы республиканцев на промежуточных выборах в США, Вашингтон продолжит оказывать значительную помощь Киеву», — заключил генсек. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия не считает себя врагом Запада. Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что штаты не будут прерывать поддержку Украины, независимо от итогов выборов в конгресс, сообщает MK.RU.

США должны остаться в Европе и продолжить оказывать военную и материальную помощь Украине. В противном случае победа России в спецоперации станет для Запада настоящей катастрофой. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. «Присутствие Соединенных Штатов, а также Канады в Европе необходимо для прочности и надежности этой трансатлантической связи», — передает слова Столтенберга издание Politico. Также глава НАТО предположил, что победа РФ в спецоперации станет катастрофой для многих стран Запада. «Победоносная Россия будет проблемой для всех нас в Европе и Северной Америке, для всего НАТО», — сказал генеральный секретарь. Глава Североатлантического альянса надеется, что предстоящие промежуточные выборы в американский конгресс не оборвут поддержку Киеву со стороны штатов. «Я уверен, что даже в случае победы республиканцев на промежуточных выборах в США, Вашингтон продолжит оказывать значительную помощь Киеву», — заключил генсек. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия не считает себя врагом Запада. Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что штаты не будут прерывать поддержку Украины, независимо от итогов выборов в конгресс, сообщает MK.RU.