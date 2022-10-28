Депутат Бессарабов назвал отъезд россиян самоочищением страны

Депутат Бессарабов: отъезд россиян за границу — это самоочищение страны

28 октября 2022 в 22:02 Размер текста - 17 +

Уехавшие из страны россияне будут тосковать по родине, отметил Даниил Бессарабов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU К отъезду россиян, активно высказывающихся о России в негативном ключе, стоит относиться, как к самоочищению государства. Об этом в разговоре с URA.RU заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Даниил Бессарабов. «Это выбор этих людей, которые в трудный момент предали родину или по каким-то иным мотивам покинули нашу страну. Я впервые услышал от православного священника такую точку зрения. Он все эти события интерпретирует исходя из духовности, преданности России. Он называет это самоочищением России. Мне эта позиция близка. Давайте так к этому процессу относиться», — сказал Даниил Бессарабов. По словам собеседника агентства, уехавших россиян замучает тоска по родине. «Не знаю, вернуться они или нет, будет у них такая возможность. Думаю, что в итоге на чужбине взрослого, осознанного человека загрызет чувство тяги к родине. Так и произойдет. Это их выбор, и пусть они с этой ношей живут дальше», — добавил парламентарий. Ранее председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявляла, чтоб россияне, которые уехали из страны и «поливают ее грязью», не возвращались. Депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев в беседе с URA.RU предложил создать инструмент аннуляции гражданства для таких людей.

К отъезду россиян, активно высказывающихся о России в негативном ключе, стоит относиться, как к самоочищению государства. Об этом в разговоре с URA.RU заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Даниил Бессарабов. «Это выбор этих людей, которые в трудный момент предали родину или по каким-то иным мотивам покинули нашу страну. Я впервые услышал от православного священника такую точку зрения. Он все эти события интерпретирует исходя из духовности, преданности России. Он называет это самоочищением России. Мне эта позиция близка. Давайте так к этому процессу относиться», — сказал Даниил Бессарабов. По словам собеседника агентства, уехавших россиян замучает тоска по родине. «Не знаю, вернуться они или нет, будет у них такая возможность. Думаю, что в итоге на чужбине взрослого, осознанного человека загрызет чувство тяги к родине. Так и произойдет. Это их выбор, и пусть они с этой ношей живут дальше», — добавил парламентарий. Ранее председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявляла, чтоб россияне, которые уехали из страны и «поливают ее грязью», не возвращались. Депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев в беседе с URA.RU предложил создать инструмент аннуляции гражданства для таких людей.