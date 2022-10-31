Украинские власти отобрали у Ани Лорак квартиру в Киеве. Видео

31 октября 2022 в 18:15 Размер текста - 17 +

Ани Лорак попала под ограничения на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU Власти Украины забрали квартиру певицы Ани Лорак в Киеве из-за того, что она продолжает выступать в России. Адвокат Андрей Алешкин рассказал, что артистка может обратиться в суд. «Все решения по отчуждению имущества без решения судов и без регламентированной процедуры, такие как покупка, дарение или иные, не могут быть основанием для того, чтобы лишить человека в собственности. Ей необходимо обратиться в международный суд против Украины и восстановить свое нарушенное право», — сказал Алешкин Пятому каналу. Адвокат назвал арест недвижимости незаконным и необоснованным. По его словам, это политическое решение, которое является нарушением международного права. Лорак может взыскать сумму недвижимости в денежном эквиваленте, если не удастся вернуть квартиру, рассказал Алешкин. Квартира Лорак в Киеве стоит полтора миллиона долларов, ее площадь 400 квадратных метров, сообщают СМИ. Артистка не сможет пользоваться финансами и собственностью на Украине из-за санкций в отношении нее. Лорак является уроженкой Украины и признана народной певицей этой страны. Давление властей Киева на украинских знаменитостей, которые выступают в России, связано со спецоперацией РФ на Украине.

Власти Украины забрали квартиру певицы Ани Лорак в Киеве из-за того, что она продолжает выступать в России. Адвокат Андрей Алешкин рассказал, что артистка может обратиться в суд. «Все решения по отчуждению имущества без решения судов и без регламентированной процедуры, такие как покупка, дарение или иные, не могут быть основанием для того, чтобы лишить человека в собственности. Ей необходимо обратиться в международный суд против Украины и восстановить свое нарушенное право», — сказал Алешкин Пятому каналу. Адвокат назвал арест недвижимости незаконным и необоснованным. По его словам, это политическое решение, которое является нарушением международного права. Лорак может взыскать сумму недвижимости в денежном эквиваленте, если не удастся вернуть квартиру, рассказал Алешкин. Квартира Лорак в Киеве стоит полтора миллиона долларов, ее площадь 400 квадратных метров, сообщают СМИ. Артистка не сможет пользоваться финансами и собственностью на Украине из-за санкций в отношении нее. Лорак является уроженкой Украины и признана народной певицей этой страны. Давление властей Киева на украинских знаменитостей, которые выступают в России, связано со спецоперацией РФ на Украине.