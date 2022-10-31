Минобороны РФ прекратило призыв по мобилизации

Минобороны РФ завершило все мероприятия в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства. Военкоматы прекратили подготовку и вручение повесток.
«В соответствии с данными указаниями все мероприятия, связанные с призывом на военную службу военными комиссариатами совместно с региональными властями граждан, пребывающих в запасе, прекращены. Подготовка и вручение повесток прекращаются», — сообщает Минобороны РФ.
Глава ведомства Сергей Шойгу поручил командующим войсками военных округов и Северного флота доложить о завершении всех мероприятий по мобилизации до 1 ноября. Всему личному составу предписано вернуться к выполнению своих обязанностей в штатном режиме. Военкоматы продолжат прием добровольцев и тех, кто хочет вступить в Вооруженные силы РФ по контракту.
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Минобороны РФ завершило все мероприятия в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства. Военкоматы прекратили подготовку и вручение повесток. «В соответствии с данными указаниями все мероприятия, связанные с призывом на военную службу военными комиссариатами совместно с региональными властями граждан, пребывающих в запасе, прекращены. Подготовка и вручение повесток прекращаются», — сообщает Минобороны РФ. Глава ведомства Сергей Шойгу поручил командующим войсками военных округов и Северного флота доложить о завершении всех мероприятий по мобилизации до 1 ноября. Всему личному составу предписано вернуться к выполнению своих обязанностей в штатном режиме. Военкоматы продолжат прием добровольцев и тех, кто хочет вступить в Вооруженные силы РФ по контракту.