Минобороны РФ прекратило призыв по мобилизации

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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, военный, солдат, служба в армии, мобилизация, мобилизованные
Все мероприятия по мобилизации закончатся до 1 ноября, объявил Шойгу Фото:
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Мобилизация в России

Минобороны РФ завершило все мероприятия в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства. Военкоматы прекратили подготовку и вручение повесток.

«В соответствии с данными указаниями все мероприятия, связанные с призывом на военную службу военными комиссариатами совместно с региональными властями граждан, пребывающих в запасе, прекращены. Подготовка и вручение повесток прекращаются», — сообщает Минобороны РФ.

Глава ведомства Сергей Шойгу поручил командующим войсками военных округов и Северного флота доложить о завершении всех мероприятий по мобилизации до 1 ноября. Всему личному составу предписано вернуться к выполнению своих обязанностей в штатном режиме. Военкоматы продолжат прием добровольцев и тех, кто хочет вступить в Вооруженные силы РФ по контракту.

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Минобороны РФ завершило все мероприятия в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства. Военкоматы прекратили подготовку и вручение повесток. «В соответствии с данными указаниями все мероприятия, связанные с призывом на военную службу военными комиссариатами совместно с региональными властями граждан, пребывающих в запасе, прекращены. Подготовка и вручение повесток прекращаются», — сообщает Минобороны РФ. Глава ведомства Сергей Шойгу поручил командующим войсками военных округов и Северного флота доложить о завершении всех мероприятий по мобилизации до 1 ноября. Всему личному составу предписано вернуться к выполнению своих обязанностей в штатном режиме. Военкоматы продолжат прием добровольцев и тех, кто хочет вступить в Вооруженные силы РФ по контракту.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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